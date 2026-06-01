Salud mental, ciberbullying, convivencia escolar: los ejes de la campaña que lanza el gobierno

La propuesta convoca a familias, docentes y a la comunidad a involucrarse en su cuidado y acompañamiento.

Las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas configuraron escenarios que desafían actualmente al sistema educativo. Estas problemáticas tienen origen y repercusión más allá del aula y requieren respuestas conjuntas. En este contexto, y a partir de los indicadores relevados por el sistema educativo provincial en el 2025, surge #HablemosDe.

La campaña tendrá presencia en medios masivos, vía pública, diarios, cine y plataformas digitales. Al mismo tiempo los contenidos se abordarán de manera pedagógica dentro de las aulas a través de talleres y espacios de debate adaptados para los estudiantes, instalando así la conversación pública y social sobre temas que muchas veces permanecen silenciados.

Entendiendo que la escuela es un actor fundamental, pero la responsabilidad es colectiva. El plan contempla cuatro etapas temáticas: consumos digitales y ciberbullying; ausentismo y vínculos escolares; educación sexual integral, cuerpos y derechos y salud mental, prevención del suicidio y escucha activa.

El primer eje de trabajo estará centrado en los consumos digitales y el ciberbullying, una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana de los estudiantes. La campaña también abordará las consecuencias de la convivencia en entornos digitales. Otro de los desafíos que se trabajará es el ausentismo escolar y la necesidad de recuperar el valor de la escuela como espacio de encuentro y construcción de vínculos.

La salud mental será otro de los ejes prioritarios, ya que durante el 2025 se registraron y acompañaron 2.434 situaciones complejas en establecimientos educativos de Entre Ríos.

El Consejo General de Educación (CGE) viene trabajando en la formación, protocolos, materiales y recursos de orientación distribuidos en todo el territorio para intervenir ante estas situaciones. #HablemosDe es una propuesta para dar un paso más y convocar a toda la sociedad a involucrarse, hablar y hacerse eco de las problemáticas que atraviesa la educación.

Desde hoy, familias y docentes pueden acceder a materiales de orientación, recursos pedagógicos y herramientas de acompañamiento a través de un espacio en el sitio web del organismo educativo (cge.entrerios.gov.ar/Hablemosde). Con presencia en escuelas, redes sociales, espacios públicos y medios de comunicación, la campaña busca poner en palabras aquello que muchas veces permanece silenciado, porque hablar a tiempo también es una forma de cuidar

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