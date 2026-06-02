Pueblo Belgrano cuenta solamente con diez reclamos activos en seguimiento

El Municipio de Pueblo Belgrano agilizó la respuesta a los reclamos presentados por los vecinos y actualmente son solamente diez los reclamos en seguimiento, los cuales han sido derivados en forma inmediata al área correspondiente para una pronta y eficaz respuesta.

En los últimos meses, la Municipalidad de Pueblo Belgrano ha trabajado intensamente para agilizar la respuesta a los vecinos ante diferentes reclamos presentados por parte de los mismos.

Actualmente, los vecinos pueden presentar su reclamo en forma personal a través de la Mesa de Entradas de la Municipalidad, también pueden hacerlo a través del Sistema Colmena enviando su reclamo al número 3446-270800 y recientemente se incorporó una tercera vía para reclamar, que es mediante el sitio oficial del municipio: https://pueblobelgrano.gob.ar/reclamos.

Cada reclamo recibido es derivado al área correspondiente para su evaluación y resolución, permitiendo un seguimiento ordenado y una respuesta más eficiente. En la actualidad, solamente son diez los reclamos que han sido derivados a las áreas correspondientes para una pronta respuesta.

“Seguimos trabajando para brindar respuestas ágiles y mejorar la calidad de los servicios para todos los vecinos de Pueblo General Belgrano”, indicó el intendente Francisco Fiorotto.