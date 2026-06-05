Más de 50 efectores se suman a la estrategia provincial para ampliar el acceso a la salud mental

La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), busca fortalecer el trabajo interdisciplinario en el primer nivel de atención y en los hospitales de baja complejidad.

Este viernes se llevó a cabo la primera instancia de réplica de la capacitación mhGAP, destinada a trabajadores del sistema sanitario no especializados en salud mental. En esta oportunidad, se realizó el lanzamiento de manera simultánea en las cuatro regiones sanitarias, y participaron más de un centenar de profesionales y agentes provenientes de 55 establecimientos de la provincia, entre centros de salud y hospitales de baja complejidad.

En el Punto Digital de Ibicuy (departamento Islas del Ibicuy), el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto al director general de Salud Mental, Esteban Dávila, encabezó la formación dirigida a los equipos de la región sanitaria 4 (integrada además por los departamentos Gualeguaychú y Gualeguay).

Allí, Blanzaco destacó que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer la atención primaria, "para que cada entrerriano, esté donde esté, pueda tener un acceso oportuno a la salud". En tal sentido, añadió: "Sabemos que los recursos humanos especialistas en salud mental, como psicólogos y psiquiatras, son escasos y muchas veces están concentrados en las grandes ciudades, por lo que es importante que todo el sistema se involucre en una problemática que hoy es prioritaria".

El funcionario explicó: "El programa mhGAP es un modelo de capacitación desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud que ha demostrado ser altamente efectivo para mejorar la detección y el abordaje temprano de los problemas de salud mental ya que fortalece la capacidad de respuesta de los centros de salud y hospitales de menor complejidad". Y concluyó: "Estamos confiados en que la formación va a ser muy provechosa y nos va a permitir acercar más servicios a la comunidad y brindar respuestas oportunas desde el primer nivel de atención".

Por su parte, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, señaló: "Estos programas nos permiten sumar herramientas para brindar respuestas oportunas desde el territorio", tras lo cual precisó que lo que se busca es "brindar herramientas y capacitación a médicos generalistas, personal de enfermería, agentes comunitarios y otros trabajadores de la salud no especializados, para que puedan identificar, diagnosticar, tratar y derivar adecuadamente trastornos mentales, neurológicos y vinculados al consumo de sustancias".

Sobre la capacitación

Con el objetivo de promover la participación territorial, durante la jornada se desarrollaron encuentros simultáneos en las cuatro regiones sanitarias de la provincia, que reunieron a autoridades provinciales y equipos locales. En la región 1, el punto de encuentro fue Distrito Chiqueros (departamento Nogoyá), donde se reunieron los trabajadores provenientes de los departamentos La Paz, Victoria y Nogoyá; en la región 2 (departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Villaguay), la actividad tuvo lugar en Colonia Roca (departamento Concordia); mientras que en la región 3 (departamentos Uruguay, Colón y Tala), la cita fue en San José (Colón). En esta instancia, la formación se centró en los ejes de consumos problemáticos y prevención del suicidio.

Cada jornada tuvo una duración de cuatro horas, lo que permitió socializar pautas y protocolos prácticos y efectivos, entre ellos la Guía de Intervención mhGAP, para fortalecer el abordaje seguro de los casos en los distintos niveles de atención. De este modo, se busca ampliar la cobertura y extender los servicios de salud mental, garantizando tratamientos accesibles, oportunos y de calidad para toda la población entrerriana.

Finalmente, cabe señalar que esta instancia da continuidad a la capacitación realizada en abril, en la que participaron 48 trabajadores de la salud que, tras completar el proceso, se desempeñan como formadores de nuevos equipos. Su rol resulta clave para la expansión de la estrategia en todo el territorio provincial, que continuará con nuevas instancias de formación en distintas localidades durante los próximos meses.

Prensa Gobierno ER

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