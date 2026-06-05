Encontraron a Daiana Arocena y detuvieron a su pareja por una causa de trata de personas

Una intensa investigación desarrollada por personal de la Jefatura Departamental Uruguay permitió localizar sana y salva a una mujer de 33 años que era buscada desde fines de abril.

El procedimiento se concretó en la provincia de Buenos Aires y derivó además en la detención de su pareja, un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura federal vigente en una causa por presunta trata de personas.

La mujer, identificada como Flavia Daiana Arocena, se había ausentado de su hogar en Concepción del Uruguay el pasado 28 de abril. Sin embargo, la denuncia formal por su desaparición fue radicada semanas después por su madre, una mujer de 65 años.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, el 22 de mayo el Juzgado de Familia, Penal y de Niños y Adolescentes N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Alejandra Beatriz Núñez, reiteró formalmente el pedido de localización.

A partir de entonces, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Operaciones y Seguridad de la Departamental Uruguay profundizaron las tareas investigativas. Mediante el análisis de distintas pistas y elementos reunidos durante la pesquisa, lograron establecer que la mujer se encontraba en el conurbano bonaerense junto a su pareja, según precisó el medio La Pirámide.

Con esa información y en el marco de una causa vinculada a violencia de género, la Justicia autorizó este jueves el traslado de una comisión policial entrerriana hacia la provincia de Buenos Aires. El grupo estuvo integrado además por personal policial femenino para garantizar el acompañamiento y resguardo de la mujer durante el procedimiento.

Los efectivos llegaron hasta la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, donde se confirmó la localización de Arocena. Tras realizar las actuaciones correspondientes, la mujer fue trasladada de regreso a Concepción del Uruguay.

Según se informó, alrededor de las 22.40 la comisión arribó a la ciudad y la mujer fue restituida al domicilio de su madre, ubicado en calle Uncal al 300, quedando sin efecto el pedido de localización que se encontraba vigente.

Detuvieron a su pareja

Durante el operativo, los investigadores identificaron a la pareja de la mujer, un hombre de 46 años. Al verificar sus antecedentes en los sistemas de seguridad, constataron que sobre él pesaba un pedido de detención y captura emitido por el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Penal N° 1, en una causa por presunta trata de personas.

La orden había sido dispuesta por la jueza federal subrogante Analía Graciela Ramponi, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia de identidad reservada.

Ante esta situación, personal de la DDI de General Rodríguez procedió a su inmediata detención. El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación correspondiente.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que había generado preocupación en Concepción del Uruguay y que motivó una amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales durante las últimas semanas.