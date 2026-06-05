Trabajadores de la Granja Tres Arroyos reclamaron sobre la ruta 14

Trabajadores de la planta La China de Granja Tres Arroyos realizaron este viernes una manifestación sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso Haimovich, en Concepción del Uruguay, con el objetivo de visibilizar a nivel nacional la profunda crisis que atraviesa la empresa y reclamar por la continuidad de las fuentes laborales.

La protesta fue impulsada por empleados autoconvocados bajo la consigna “Unidos en la lucha” y contó con la participación de numerosos operarios de la planta avícola. Los manifestantes se concentraron a la vera de la ruta, donde quemaron neumáticos y ocuparon de manera parcial uno de los carriles para hacer visible el conflicto que afecta a cerca de mil trabajadores y sus familias, publicó Arriba Noticias.

Los empleados señalaron que la situación económica y laboral se ha vuelto insostenible debido a los atrasos en el pago de salarios y la incertidumbre sobre el futuro de la planta. Según vienen denunciando, aún permanecen impagas cuotas correspondientes a la segunda quincena de abril y los haberes de mayo, mientras que también existen dificultades vinculadas a la cobertura de obras sociales y otros compromisos económicos de los trabajadores.

La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación, ya que la planta La China permanece cerrada desde hace más de dos semanas sin precisiones sobre una eventual reactivación de las actividades. Esta situación ha generado incertidumbre entre los operarios, quienes temen por la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Los manifestantes remarcaron que la convocatoria fue organizada de manera independiente y no responde a ninguno de los sindicatos que representan al sector, aunque estuvo abierta a todos los empleados de la empresa, sin distinción de afiliación gremial.

Mientras tanto, la atención está puesta en la audiencia prevista para el próximo lunes en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná. Allí, representantes de la empresa y de los gremios volverán a reunirse en busca de una salida al conflicto. Los trabajadores consideran que ese encuentro será determinante para conocer si existe una propuesta concreta que permita garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales en una de las principales plantas avícolas de la región.

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