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Sociedad SINIESTRO VIAL

Grave accidente en el puente Zárate: un camionero de Concepción del Uruguay permanece interado en grave estado

El trabajador de Granja Tres Arroyos protagonizó un siniestro vial durante la madrugada mientras transportaba pollos hacia Buenos Aires. Permanece internado tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

6 Jun, 2026, 15:17 PM

Un trabajador de la empresa Granja Tres Arroyos, oriundo de Concepción del Uruguay, resultó gravemente herido este viernes por la mañana al protagonizar un accidente de tránsito en inmediaciones del puente Zárate-Brazo Largo.

 

Según pudo saber La Pirámide, el siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando el conductor de un camión Fiat Iveco perteneciente a la firma avícola, transportaba una carga de pollos con destino a la provincia de Buenos Aires.

 

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo sufrió un grave accidente que dejó al chofer con severas lesiones. Como consecuencia del impacto, el hombre debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente.

 

Fuentes cercanas al trabajador indicaron que los médicos debieron amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el siniestro.

 

El camionero reside en Concepción del Uruguay, en la zona cercana al autódromo de la ciudad, y es ampliamente conocido entre sus compañeros de trabajo. Además, allegados señalaron que es padre de un hijo con discapacidad, situación que genera una profunda preocupación entre familiares y amigos.

 

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni sobre la evolución médica del trabajador, aunque se informó que permanecía internado bajo observación luego de la cirugía.

 

La noticia causó conmoción entre compañeros y trabajadores vinculados a la actividad avícola de la región, quienes manifestaron su acompañamiento y solidaridad con familia en este difícil momento.

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