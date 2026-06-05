Rei Verde juega en primera: la marca competirá en el Primer Mundial de la Yerba Mate

La tradicional marca de molienda tipo uruguaya, Rei Verde, suma un nuevo hito en su plan de expansión regional. Este fin de semana, la firma participará en el Primer Mundial de la Yerba Mate, que se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de junio en el Museo de la Yerba Mate, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este certamen, inédito en el país, reunirá a un prestigioso jurado de 35 expertos provenientes de nueve países. Ellos serán los encargados de evaluar —mediante una estricta cata a ciegas con protocolos internacionales adaptados de las industrias del vino y los destilados— más de 300 muestras de marcas globales, blenders de nicho y productores boutique.

El mundial parte de una premisa clara: aunque para el ojo inexperto el mate tenga diferencias apenas advertidas, existe una enorme variabilidad en los procesos de producción, moliendas, aromas y durabilidad. Factores como la región de cultivo, el clima y la genética de la planta inciden notablemente en el producto final, creando experiencias en boca sumamente diversas.

Para Rei Verde, este evento representa la oportunidad ideal para exponer ante un público especializado la calidad de su materia prima, elaborada bajo exigentes estándares en cada etapa de su cadena productiva. En esta ocasión, la marca competirá con tres de sus principales variedades: Premium (su etiqueta insignia), Tradicional y Orgánica (cabe destacar que es la única con certificación orgánica dentro del patrón uruguayo disponible en el país).

Además de la competencia oficial, las jornadas incluirán actividades abiertas al público general. “Buscamos conectar a la comunidad con el origen de lo que toma cada mañana a través de un espacio dinámico”, destacó Nicolás Geiskk, director de marketing y comercial.

Las entradas para asistir y conocer más sobre la cultura yerbatera se encuentran disponibles a través del sitio oficial del evento: mundialyerbamate.com