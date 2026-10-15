Anuncian un descenso paulatino del río Uruguay para los próximos días

De todas maneras, se mantiene la condición de "aguas altas" propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño.

La tendencia de descenso gradual continuará y se descarta que el río pueda volver a subir por encima del mencionado Nivel de Alerta. Aun así, persiste la condición de “aguas altas” durante el último trimestre del año.

Más allá de lo mencionado para la semana próxima, el fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte sigue presente, y su efecto sobre la lluvia en la cuenca se seguirá sintiendo, por lo que a futuro es esperable que se registren sucesivos repuntes del río.

Localidades más al sur y nivel del embalse

Respecto a las localidades más al sur de la Represa, el descenso se producirá más lentamente, y según la influencia de otros factores tales como viento del sur y el nivel del Río de la Plata.

En cuanto al embalse, a pesar que el caudal de aporte se mantendrá elevado durante varios días, se irá reteniendo parte de ese volumen de agua, subiendo su nivel hasta alcanzar valores más frecuentes para el mes de octubre.

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