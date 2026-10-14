Se cortó Zárate-Brazo Largo por un choque de camiones

Pasada la medianoche, seguían trabajando en el lugar.

Los cortes se realizaron en los siguientes puntos:

* Sentido Sur–Norte: (Buenos Aires-Entre Ríos) Ruta Nacional 12, km 85, a la altura de la estación de peaje Zárate.

* Sentido Norte–Sur (Entre Ríos-Buenos Aires): Ruta Nacional 12, km 119, a la altura del puesto de la Policía Caminera de Ibicuy.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar circular hacia los sectores afectados.

Las medidas fueron tomadas por un choque de camiones en el kilómetro 99 de la isla Talavera, Ruta Nacional 12, entre los dos puentes del complejo Zárate-Brazo Largo.