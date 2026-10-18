La menor buscada desde Paysandú fue pasada por el puente de Colón: la hallaron en Campana y detuvieron a un hombre

La adolescente buscada por Alerta Sofía fue encontrada con vida en Campana, provincia de Buenos Aires, luego de un operativo de cooperación entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay. En el marco de la investigación, un hombre fue detenido durante un allanamiento, sospechado de haber ingresado a la joven al país desde Paysandú, a través de la ciudad entrerriana de Colón.

La fiscal federal Josefina Minatta confirmó al medio R2820 que la detención se produjo durante un procedimiento realizado en Campana. El hombre es investigado por su presunta participación en el traslado de la adolescente de 15 años hacia territorio argentino.

El hallazgo permitió poner fin a una búsqueda que había generado preocupación a ambos lados de la frontera. La joven fue localizada con vida y en buenas condiciones, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias de su traslado.

El operativo que permitió encontrar a la adolescente

La localización fue posible mediante un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad argentinas y las autoridades uruguayas, que habían solicitado colaboración para establecer el paradero de la adolescente.

En el procedimiento participaron la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en el marco de las tareas de cooperación internacional desarrolladas desde el inicio de la búsqueda.

La joven había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, alrededor de las 6.30 horas, en Paysandú. Su desaparición motivó la activación de la Alerta Amber en Uruguay y la Alerta Sofía en Argentina, con el objetivo de ampliar la difusión del caso y facilitar su localización.

Investigan cómo ingresó a Argentina desde Paysandú

Uno de los principales aspectos de la investigación es establecer cómo se produjo el ingreso de la adolescente a territorio argentino. Según la información confirmada por la fiscal federal Josefina Minatta, el hombre detenido está sospechado de haber participado en ese traslado.

La hipótesis investigada indica que la joven habría ingresado por Colón, ciudad entrerriana ubicada frente a Paysandú, y posteriormente fue localizada en Campana, provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la calificación legal atribuida al detenido ni sobre las circunstancias en las que la adolescente llegó a la localidad bonaerense. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles de la investigación.

Fuente: elonce.com

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