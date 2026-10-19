Abrió la preinscripción para ingresar a la escuela de Agentes Penitenciarios de la provincia

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, abrió la inscripción virtual para la escuela Sargento Adolfo Emilio Reynoso. La convocatoria está dirigida a jóvenes entrerrianas y entrerrianos de 18 a 29 años.

El trámite estará disponible desde este lunes 19 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre de 2026 a través del portal oficial de trámites del gobierno provincial y las vías digitales del organismo. La convocatoria general abarca a mujeres y varones de 18 a 29 años que cuenten con domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) dentro de las localidades habilitadas: Paraná -incluyendo las comunas y municipios de San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda-, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

La propuesta académica y de adiestramiento se desarrollará bajo la modalidad de internado durante seis meses en el Campus Educativo del SPER, ubicado en la ciudad de Villaguay. El trayecto contempla un abordaje integral orientado al desempeño de las funciones de custodia y seguridad, incorporando contenidos en materia de derechos, comunicación, mediación, salud y preparación física.

Entre los requisitos principales fijados para la postulación se contempla contar con nacionalidad argentina, estudios secundarios completos, una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones, un índice de masa corporal ubicado entre 18 y 30, además de cumplir con las condiciones normativas sobre situación procesal, aptitud médica y perfil psicológico. La convocatoria incluye también un cupo específico para personas con capacitación acreditada en oficios como sastrería, carpintería u otras especialidades técnicas, quienes deberán remitir sus certificados de formación al correo institucional dispuesto para la nómina profesional.

El proceso de admisión constará de instancias presenciales y eliminatorias que incluyen examen intelectual, prueba de rendimiento físico, evaluación psicológica, entrevista de idoneidad con las autoridades y examen médico de rigor. Para iniciar la solicitud, las personas interesadas deberán ingresar al formulario web en el enlace oficial de trámites, adjuntar las copias digitalizadas de la documentación personal solicitada y verificar la recepción de la confirmación emitida por el sistema. Todas las citaciones correspondientes a las diferentes etapas evaluativas se comunicarán de manera individual a las direcciones de correo electrónico declaradas por cada aspirante durante la carga del registro.

Consultas

En caso de requerir información, comunicarse por correo electrónico a [email protected] o vía WhatsApp al 343 461 7547.

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