Murió otra joven por el siniestro en Ruta 20 en la entrada a Gilbert

En las últimas horas falleció en el hospital Centenario de Gualeguaychú la joven Martina Michel, que se convierte en otra víctima fatal del siniestro vial ocurrido en la Ruta provincial 20, cerca del acceso a la localidad de Gilbert el pasado domingo 4 de enero.

En el hecho murieron tres personas en el momento del siniestro, y otras resultaron con heridas graves.

Martina Michel, de 16 años, se encontraba internada en la terapia intensiva del hospital de Gualeguaychú y tuvo complicaciones en su estado.

La tragedia

En la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 4,30, se produjo el choque frontal entre un Fiat Palio que circulaba en el sentido Basavilbaso-Urdinarrain, y un Volkswagen Suran que viajaba en sentido contrario.

En el hecho falleció en forma inmediata el conductor del Palio, Jonatan Mohr, y resultaron con lesiones graves dos adolescentes, una de las cuales falleció este martes. Todos con domicilio en Urdinarrain.

En cuanto a los ocupantes del Palio, fallecieron Andrea Bogado de 32 años, y Blanca Urán, de 79, ambas residentes en Villa Elisa. El conductor, de 39 años, tuvo lesiones de consideración.