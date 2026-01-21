Murió Elina Gay Barreto y ya son cinco las víctimas del trágico choque en R20

La comunidad de Urdinarrain atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Elina Gay Barreto, de 16 años, quien permanecía internada en estado crítico luego del grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de enero en Ruta 20 en proximidades del Acceso a Gilbert.

En menos de 24 horas se conoció la triste noticia del deceso de ambas adolescentes que luchaban por sus vidas en terapia intensiva.

Este martes se había informado la muerte de Martina Michel Moyano y, en la tarde de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de su compañera de viaje, Elina, quien estaba internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Concepción del Uruguay.

Según se informó oficialmente a los colegas de Radio Cristal, la joven se encontraba en coma inducido, intubada y con asistencia respiratoria mecánica, presentando un cuadro clínico de extrema gravedad desde el momento mismo del accidente.

El trágico choque se produjo en las primeras horas del domingo 4 de enero y tuvo un saldo inicial de tres personas fallecidas y dos heridas de gravedad.

Las primeras víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79.

Con la muerte de Martina y Elina, ya son cinco las personas que perdieron la vida como consecuencia del siniestro, lo que generó una profunda conmoción no solo en Urdinarrain, sino en toda la región.

Vecinos, amigos y familiares acompañan con enorme pesar a las familias de las víctimas en este momento de inmenso dolor, mientras se multiplican los mensajes de despedida y solidaridad en redes sociales.

Los restos de Elina Gay Barreto serán velados en la sala de la Empresa Cieler, ubicada en Carabelli 54, en horario a confirmar.

Una vez más, una tragedia vial enluta a la provincia y deja al descubierto el impacto devastador que estos hechos tienen en comunidades enteras.

