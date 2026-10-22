Crisis del comercio en Entre Ríos: las pymes advierten por la caída de ventas y el cierre de locales

“Lo hicimos en la zona céntrica y se extiende por todo Paraná en locales que fueron desocupados porque no pudieron soportar la inexistencia de ventas”, dijo a AIM el secretario de la Comisión Directiva sede Paraná de la entidad, Alfredo Caíno.

La campaña nacional de Apyme con carteles que rezan `Las Pymes no soportamos el modelo económico´, es producto de que “hay un mercado interno que está profundamente decaído producto de la baja salarial y de jubilaciones y la alta desocupación. Datos oficiales señalan que hay un 30 por ciento más en relación a 2025 de Fondo de Desempleo de trabajadores que estaban en situación regular entre enero y septiembre de este año. Básicamente quedaron sin 145 mil personas quedaron trabajo, sin causa, en el comercio, la industria y la construcción”, señaló Caíno a esta Agencia.

Caíno enfatizó que: “Las 32 mil pymes que cerraron desde el inicio de la gestión de Milei se traduce en esta situación. Apyme salió a mostrar claramente dónde está ese cierre de locales en forma simbólica, pero pone en evidencia los datos oficiales sobre el grado de desocupación y el nivel de quebranto que tienen las pymes comerciales e industriales, que es acompañada dramáticamente por la construcción”.

En las ventas por el día de la madre, “tuvimos una baja del 1,5 por ciento en relación al año pasado y venimos con cinco años consecutivos de baja de ventas. Cuando la gente no tiene plata todo esto se refleja en un mercado interno que no funciona. No hay una perspectiva rápida de recomposición; la importación de productos y el quebranto de la industria nacional hace que las pymes comerciales, productivas y de servicios estemos sin mercado para vender”.

El modelo económico argentino “es el mismo mecanismo y propuesta que vivimos con Martínez de Hoz en la época de la dictadura, con Macri, con Menem. El liberalismo destruye la industria nacional, el mercado interno y abre para que este país sea de cualquiera menos de los argentinos”.

Los pequeños y medianos comerciantes, “tenemos que convocarnos, participar, adquirir conciencia de que no tenemos que dejarnos llevar por falsos mensajes y sí por las medidas concretas que cada Gobierno toma”.

Caíno remarcó: “Todas las pymes tenemos que trabajar para fortalecernos y defender un mercado interno que funcione, ser soberanos, independientes y que haya una política donde el Estado juegue un rol a favor del desarrollo independiente y con una política distributiva justa para todos los argentinos”.

Fuente: De la Redacción de AIM