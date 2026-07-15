Entre Ríos participará de la Exposición Rural de Palermo

Del 16 al 26 de julio, la provincia participará de la Exposición Rural de Palermo con un espacio institucional que reunirá la promoción de sus cadenas productivas, el reconocimiento a la ganadería, la difusión de la oferta turística de invierno y una agenda artística con identidad entrerriana.

Entre Ríos volverá a estar presente en la Exposición Rural de Palermo con una propuesta integral articulada por el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Cultura. En el histórico stand institucional del Sector Provincias, que funcionará durante los diez días de 9 a 20, exhibirá el potencial de sus actividades productivas, la calidad de sus emprendedores, la riqueza cultural y sus principales atractivos.

En el plano turístico, la participación estará orientada a fortalecer la campaña "Entre Ríos, sede oficial del invierno", con acciones de promoción de las microrregiones para posicionar a la provincia entre el público de Buenos Aires, principal mercado emisor de visitantes, en la antesala del receso invernal en ese distrito. La propuesta pondrá en valor la diversidad de destinos, la naturaleza, la gastronomía, las termas, los eventos y las experiencias que distinguen a Entre Ríos como el invierno más cálido de Argentina.

La programación se completará con presentaciones artísticas que reflejarán la identidad cultural entrerriana. Sobre el escenario del stand se presentarán comparsas, grupos de danzas y músicos de distintos puntos del territorio, ofreciendo al público una muestra representativa de las expresiones que forman parte del patrimonio cultural de Entre Ríos. Entre ellos estarán el Carnaval de Concordia, Nahuel Borra, Gerardo Farías, Marcia Müller, Sofi Drei y Juan Manuel Bilat.

Reconocimiento a productores ganaderos

Como parte de las actividades previstas, el gobierno de Entre Ríos realizará por primera vez un acto de reconocimiento al desarrollo y la mejora genética alcanzados por ganaderos entrerrianos. La ceremonia tendrá lugar el miércoles 22, a las 13, con la participación de autoridades, productores, asesores técnicos y periodistas.

En la ocasión se distinguirá a 32 productores de las cadenas bovina, equina, ovina y caprina, representativos de las distintas regiones de la provincia. Entre ellos estarán presentes referentes de las cabañas Malaika, El Mojón, Santa Lucía, Arasy, Santa Irene, La Matilde, El Gaucho, Marta Catarina, La Oma, Tres Colonias, Santa Cecilia, Cabaña de la Frontera, La Fraternidad, Cabañas del Impenetrable, El Centinela, Don Roberto y La Angelita. Además, participarán de la muestra cabañas Don Roberto de Bartolomé Ginocchio e Hijos, La Primavera, Cría OD, San Juan, Tres Molinos, Lo de Juan, Don Alberto, San Isidoro, El Cara Negra, San Esteban, El Carandá, La Grada, La Libertad, El Rincón y Las Tunas.

Productos entrerrianos con identidad

El espacio institucional también será una vidriera para las cadenas de valor regionales y el talento emprendedor. Un total de 24 expositores de distintas localidades acercarán al público producciones artesanales y alimentos con identidad entrerriana, entre ellos yerba mate Urugaí, alfajores Panza Verde, Le Marche Noyer, Pecanes PC, Ecopecán, Día Miel, Aromas Hannas, Las Sofías, Fénix de Concepción del Uruguay, la marroquinería de Abril Feroldi, Tiempo de Gauchos, las acuarelas de Claudia Battauz, Espacio Alazán y El Café de Juan. También estarán presentes Carpa Azul, El Regreso, Miel Nativa, la joyería de Eleonora Pagotto, Encordados, Jorgelina Parkinson, Santa Clorinda, Casiana, Bruma y Las Entrerrianitas.

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