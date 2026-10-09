Fermín Tristán busca terminar con la hegemonía de Melchiori en Villa Paranacito

El periodista Fermín Tristán, exfuncionario del gobernador Rogelio Frigerio, buscará en las elecciones del año próximo terminar con la hegemonía política encabezada por el médico Eduardo César Melchiori en Villa Paranacito.

Hace un tiempo, Tristán renunció a su función en el área de Comunicación del gobierno de Entre Ríos, y volvió a trabajar políticamente a la ciudad donde nació hace 43 años.

Este jueves, Tristán lanzó su candidatura y adelantó que su campaña se centrará en “escuchar a los vecinos del pueblo, las islas y los parajes, con el objetivo de conocer sus necesidades y desarrollar soluciones concretas”.

Entre los principales ejes que plantea se encuentran las mejoras en caminos y accesos, el transporte, la conectividad, la educación, las oportunidades laborales, el apoyo a productores y emprendedores, el turismo sustentable y el acceso a la tierra.

“Quiero empezar por escucharlos: a quienes viven en el pueblo, en la isla y en cada paraje”, expresó Tristán al presentar su candidatura.