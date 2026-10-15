Entre Ríos llega a Paraguay con su oferta turística

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) llevará la oferta turística provincial a dos encuentros estratégicos en Asunción, Paraguay, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado regional, promover sus destinos y generar nuevas oportunidades de vinculación y comercialización con operadores del sector.

La agenda comienza este jueves en la Embajada Argentina en Paraguay, con el encuentro Visit Argentina en Asunción, que reunirá a destinos, empresas y prestadores turísticos. En ese ámbito, Entre Ríos participará de una ronda de negocios orientada al intercambio con operadores y de las actividades de promoción y vinculación comercial organizadas por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

Del viernes 16 al domingo 18, la provincia continuará su participación en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FIitpar), donde contará con un stand propio junto al municipio de Colón para presentar sus principales destinos, atractivos y propuestas.

En el marco de la feria, el presidente del Emturer, Jorge Satto, participará del panel del Travel Forum Latam 2026, denominado "Destinos turísticos responsables: casos que están marcando el rumbo de un turismo con huella positiva". Además, encabezará una presentación institucional destinada a dar a conocer la diversidad de experiencias y alternativas turísticas que ofrece Entre Ríos.

La propuesta promocional se complementará con degustaciones de vinos entrerrianos y productos regionales, en una iniciativa que integra la actividad turística con la identidad y la producción local.

La presencia en ambos encuentros permitirá ampliar la visibilidad de Entre Ríos ante el público paraguayo, fortalecer los vínculos con operadores turísticos y avanzar en la generación de nuevas oportunidades de promoción y comercialización en el mercado regional.