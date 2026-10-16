Matías Regalado: “El desafío es pasar definitivamente del potencial a la realidad en Puerto Ibicuy”

El presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, destacó la etapa de transformación que atraviesa el puerto entrerriano, con avances en la recuperación de infraestructura, nuevas inversiones privadas y una política provincial orientada a consolidar el sistema portuario como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y logístico.

“Estamos empezando a transitar una etapa diferente. Durante muchos años hablamos del potencial de Puerto Ibicuy, pero hoy empezamos a transformar ese potencial en hechos concretos”, sostuvo Regalado, al referirse al proceso de recuperación y fortalecimiento de la actividad portuaria.

En ese sentido, señaló que uno de los ejes centrales de la gestión fue el ordenamiento administrativo, institucional y operativo del Ente, con el objetivo de generar confianza y previsibilidad. Según explicó, el propósito es que las empresas encuentren un puerto serio, organizado y con reglas claras, al tiempo que se avance en mejores condiciones de trabajo y en una mayor integración con la comunidad.

El titular del organismo también remarcó la necesidad de adecuar la infraestructura, la seguridad, las operaciones y las habilitaciones a los estándares nacionales e internacionales que exige la actividad portuaria.

La recuperación del Muelle Isla, un paso estratégico

Uno de los puntos centrales de esta nueva etapa es la puesta en valor del Muelle Isla, una infraestructura que permaneció inconclusa y sin intervenciones durante más de dos décadas.

Regalado consideró que la inversión de PTP Group para recuperar ese espacio, junto con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), representa una señal importante para el futuro del puerto.

“La inversión de PTP demuestra que, cuando el Estado genera condiciones y previsibilidad, el sector privado responde con inversión”, expresó.

Asimismo, subrayó que la recuperación del muelle no implica únicamente poner nuevamente en condiciones una estructura portuaria, sino también recuperar un activo estratégico para ampliar las posibilidades operativas y logísticas de Puerto Ibicuy, poniéndolo al servicio de la producción.

Un puerto multipropósito para diversificar las cargas

El presidente del Ente aclaró que la inversión privada constituye parte de una estrategia de desarrollo más amplia, que busca atraer nuevas empresas y diversificar las actividades del puerto.

“Queremos que otras empresas también miren a Puerto Ibicuy como una alternativa para invertir. Tenemos que generar confianza, previsibilidad y condiciones para que el privado encuentre acá un lugar donde pueda desarrollar sus proyectos”, afirmó.

En esa línea, explicó que el objetivo es avanzar hacia un puerto multipropósito, moderno y con mayor actividad, capaz de operar con diferentes tipos de cargas y consolidarse como un nodo logístico para Entre Ríos y la región.

Entre las oportunidades identificadas, mencionó las vinculadas a los sectores agroindustrial, minero e industrial, además de otras actividades productivas que requieren alternativas logísticas eficientes.

Para Regalado, la diversificación será fundamental para garantizar el crecimiento sostenido del puerto y evitar la dependencia de una sola actividad económica.

La Hidrovía y el desarrollo productivo de Entre Ríos

Al referirse a las perspectivas futuras, Regalado destacó la importancia de la Hidrovía y las oportunidades que puede generar una mayor participación de Entre Ríos dentro del sistema de navegación y transporte fluvial.

No obstante, advirtió que el aprovechamiento de esa ventaja requiere inversiones complementarias y una planificación integral.

“La Hidrovía por sí sola no alcanza. Tenemos que acompañarla con infraestructura portuaria, accesos, conectividad y servicios”, sostuvo.

En ese marco, indicó que el trabajo del Ente está orientado a aprovechar la ubicación estratégica de Puerto Ibicuy y sus condiciones naturales para fortalecer su competitividad y ampliar su vinculación con los principales circuitos productivos y comerciales.

Una política portuaria con visión de futuro

Regalado también destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de volver a posicionar a los puertos entrerrianos como herramientas centrales para el desarrollo provincial.

Según señaló, esa orientación se traduce en la recuperación de infraestructura, el acompañamiento a las inversiones, la mejora de la conectividad y la búsqueda de alternativas que permitan reducir costos logísticos y facilitar el acceso de la producción entrerriana a nuevos mercados.

En ese proceso, remarcó la responsabilidad del Ente de acompañar la política provincial mediante la gestión, la planificación y la presencia permanente en el puerto.

El desafío de transformar el potencial en desarrollo

Finalmente, el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy proyectó un futuro con mayor actividad, infraestructura renovada, nuevas inversiones y una relación más estrecha entre el puerto y la producción regional.

“Tenemos una ubicación estratégica, profundidad natural y una infraestructura que estamos recuperando. Ahora tenemos que transformar esas ventajas en inversión, trabajo y desarrollo”, manifestó.

Y concluyó: “El desafío es pasar definitivamente del potencial a la realidad”.

En ese sentido, destacó los pasos que se vienen dando en materia de ordenamiento institucional, recuperación de infraestructura y generación de confianza para la inversión privada, con el objetivo de consolidar un puerto a la altura de las exigencias de la actividad nacional e internacional.

La meta, sostuvo, es construir un Puerto Ibicuy que genere oportunidades para las empresas, garantice mejores condiciones para los trabajadores y contribuya al desarrollo de toda la comunidad

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