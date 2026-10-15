Gualeguaychú presentó en Buenos Aires su programa de turismo educativo “Tierra de Aventuras”

Casa de Entre Ríos fue sede de la presentación de “Gualeguaychú, Tierra de Aventuras”, una propuesta impulsada por el Gobierno municipal, a través de la Dirección de Gestión Turística, que busca posicionar a la ciudad como destino de turismo educativo y generar nuevas oportunidades para los prestadores locales.

El programa está dirigido a estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º grado del nivel primario, con actividades adaptables a los objetivos pedagógicos de cada institución. Incluye recorridos por reservas naturales y museos, senderismo, observación de aves, arqueología, paleontología, kayak, campamentismo y astronomía, entre otras experiencias que permiten conocer el patrimonio ambiental, histórico y cultural de Gualeguaychú.

Durante el encuentro, el director de Gestión Turística, Adrián Romero, destacó el compromiso de quienes integran la actividad turística local. “Detrás de cada experiencia turística hay personas que apuestan por la ciudad, que invierten, que emprenden, que desarrollan propuestas y que todos los días trabajan para recibir a quienes nos visitan”, expresó.

Por su parte, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, señaló: “Desde la Representación acompañamos a los municipios para que puedan dar a conocer sus iniciativas, fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades. Este programa es un ejemplo de cómo el turismo puede contribuir a la educación y al desarrollo de nuestras comunidades”.

La jornada permitió establecer contactos con agencias especializadas en viajes estudiantiles y presentar las alternativas que ofrece el destino para incorporar a sus circuitos educativos.

La propuesta también forma parte de la estrategia de sostenibilidad que impulsa el municipio, que avanza junto a la Fundación Plan21 en el proceso de certificación internacional Biosphere, orientado a promover prácticas turísticas responsables y la conservación del patrimonio local.

Participaron de la actividad el presidente de la Cámara Argentina Federal de Turismo Estudiantil (CAFTE), Sandro Oscar Meyras; su director ejecutivo, Sebastián Sarsfield; el presidente de Fundación Plan21, Fabián Román; el responsable municipal de Áreas Naturales Protegidas, Juan Solari; y Marcelo Enrique Flenche, representante de la agencia receptiva Futuro Natural S.A., junto a otros referentes del sector.