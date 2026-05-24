La Bita de Amarre del ARA 25 de Mayo fue colocada en Pueblo Belgrano

La bita perteneciente al portaaviones incorporado en 1966, que fue protagonista en la defensa de nuestra soberanía en el conflicto del Canal de Beagle (1978) y fue el Buque Insignia del Operativo Rosario en la Guerra de Malvinas (1982).

Fue rescatada de la Base Naval Puerto Belgrano en 1999, tras su última navegación y donada por el Veterano de Guerra de Malvinas, Ricardo Dearti, ex tripulante y miembro de la Comisión de Homenajes Permanentes.

Este domingo en un sencillo y emotivo acto, la Bita de Amarre fue colocada en la Plaza Héroes de Malvinas, del que fueron parte el intendente Francisco Fiorotto, el secretario de Gobierno, Pablo Fiorotto, junto a funcionarios del Ejecutivo Municipal, Veteranos de Malvinas residentes en Pueblo Belgrano y autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

“La incorporación de esta pieza del portaaviones ARA 25 de Mayo en la Plaza Héroes de Malvinas nos permite tener en nuestro pueblo un verdadero pedazo de la historia argentina, para que las futuras generaciones puedan conocerla, valorarla y mantener viva”, resaltó el intendente Francisco Fiorotto.

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