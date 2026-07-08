Este miércoles se reanuda la paritaria salarial docente

Este miércoles se reanuda la paritaria docente tras el cuarto intermedio acordado en la reunión del pasado lunes en la Secretaría de Trabajo, entre los gremios, que rechazaron la oferta salarial, y representantes del Gobierno provincial.

El encuentro será a partir de las 18.

La mesa de diálogo contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

En dicha instancia, la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Mónica Masetto, precisó que la propuesta presentada "es la misma que se realizó para los trabajadores de la administración pública provincial: un tres por ciento en julio y un tres por ciento en septiembre, ambos remunerativos y bonificables".

El secretario general de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero, señaló que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y explicó que el rechazo fue unánime.

La secretaria general de UDA Entre Ríos, Mirta Raya, coincidió en que la oferta resulta insuficiente y recordó que en la negociación anterior tampoco hubo acuerdo, ya que el aumento terminó siendo otorgado por decreto. "Esperemos que el miércoles podamos repuntar un poco el salario docente porque con 750.000 pesos no se puede vivir", expresó.

En tanto, el secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica de Entre Ríos, Carlos Monzón, consideró que el incremento propuesto, del 3% para julio y otro 3% para septiembre, "no hace ninguna diferencia" y reclamó una oferta "mucho mayor, remunerativa y bonificable".

Fuente: El Once