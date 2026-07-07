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Sociedad LARROQUE

Ingresó en la etapa final el nuevo edificio de la escuela técnica de Larroque

La provincia avanza en la finalización de un establecimiento educativo estratégico para más de 160 estudiantes del departamento Gualeguaychú, con una inversión de 1.671 millones de pesos financiada por el INET.

7 Jul, 2026, 08:35 AM
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El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, inició los trabajos para finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 Pablo R. Broese, de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. La obra comprende una inversión de 1.671 millones de pesos con financiamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), y un plazo de ejecución de 240 días.

 

La obra se emplaza sobre calle 25 de Mayo Nº 154 y permitirá concluir un edificio largamente esperado por la comunidad educativa y brindará mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para más de 160 estudiantes de la localidad y la región. El nuevo espacio fue proyectado para fortalecer la formación técnica y acompañar el crecimiento educativo de Larroque.

 

El ministro Hernán Jacob, destacó la importancia del inicio de la obra y sostuvo que "la finalización de esta escuela representa una inversión estratégica en educación y sobre todo, en el futuro de los jóvenes entrerrianos". Además, señaló que "es una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad educativa ya que se trata de un edificio que presentaba un avance de más del 70 por ciento y concretarlo hará posibles espacios adecuados para la formación técnica y ampliará oportunidades educativas y laborales para los chicos de Larroque y la zona de influencia".

 

En cuanto al establecimiento, contará con un sector pedagógico integrado por siete aulas comunes, mediateca, sala de informática, laboratorio de ciencias y un salón de usos múltiples con sanitarios y cocina. Además, dispondrá de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, sanitarios con vestuarios en el área de talleres y sectores administrativos destinados a dirección, vicedirección, coordinación pedagógica, regencia, preceptoría, sala docente y portería.

 

En cuanto a los talleres, estarán equipados para el ciclo básico con áreas de carpintería, electricidad, máquinas y herramientas; mientras que para el ciclo superior se incorporará un laboratorio de mediciones eléctricas. También se sumarán oficinas específicas para jefatura de taller y un depósito. La firma a cargo de los trabajos es Traza S.A.

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