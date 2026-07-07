Ingresó en la etapa final el nuevo edificio de la escuela técnica de Larroque

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, inició los trabajos para finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 Pablo R. Broese, de Larroque, en el departamento Gualeguaychú. La obra comprende una inversión de 1.671 millones de pesos con financiamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), y un plazo de ejecución de 240 días.

La obra se emplaza sobre calle 25 de Mayo Nº 154 y permitirá concluir un edificio largamente esperado por la comunidad educativa y brindará mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para más de 160 estudiantes de la localidad y la región. El nuevo espacio fue proyectado para fortalecer la formación técnica y acompañar el crecimiento educativo de Larroque.

El ministro Hernán Jacob, destacó la importancia del inicio de la obra y sostuvo que "la finalización de esta escuela representa una inversión estratégica en educación y sobre todo, en el futuro de los jóvenes entrerrianos". Además, señaló que "es una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad educativa ya que se trata de un edificio que presentaba un avance de más del 70 por ciento y concretarlo hará posibles espacios adecuados para la formación técnica y ampliará oportunidades educativas y laborales para los chicos de Larroque y la zona de influencia".

En cuanto al establecimiento, contará con un sector pedagógico integrado por siete aulas comunes, mediateca, sala de informática, laboratorio de ciencias y un salón de usos múltiples con sanitarios y cocina. Además, dispondrá de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, sanitarios con vestuarios en el área de talleres y sectores administrativos destinados a dirección, vicedirección, coordinación pedagógica, regencia, preceptoría, sala docente y portería.

En cuanto a los talleres, estarán equipados para el ciclo básico con áreas de carpintería, electricidad, máquinas y herramientas; mientras que para el ciclo superior se incorporará un laboratorio de mediciones eléctricas. También se sumarán oficinas específicas para jefatura de taller y un depósito. La firma a cargo de los trabajos es Traza S.A.