Difunden la lista de autoridades de justicia durante el receso de invierno

Listado de autoridades en jurisdicción Departamento Gualeguaychú
Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:
Tobías José Podesta -del 6 al 11/7/26.
Mauricio Daniel Derudi -del 12 al 17/7/26.
Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:
Eduardo Ernesto Ferreyra -del 6 al 11/7/26.
Vicente Martín Romero -del 12 al 17/7/26.
Jueza y juez en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 6 al 11/7/26.
Natalia Lorena Céspedes -del 12 al 17/7/26.
Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:
Martina Cedrés -del 6 al 12/7/26.
Jorge Gutiérrez – del 13 al 17/7/26.
Carolina Costa -del 6 al 12/7/26.
Facundo Álvarez -del 6 al 12/7/26.
Fernando Ochoa -del 12 al 17/7/26.
Alejandra Montiel -del 13 al 17/7/26.
Defensorías Públicas:
-en materia Penal:
Pablo Ledesma -del 6 al 17/7/26.
-en materia Civil:
Manuel Russo -del 6 al 17/7/26.
-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:
Gabriela Urrels -del 6 al 12/7/26.
Pablo Ledesma -del 13 al 17/7/26.
Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy y Nogoyá:
Federico Martínez -del 6 al 11/7/26.
Ludmila Euler -del 12 al 17/7/26.
Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):
Fernanda Beorda -del 6 al 12/7/26.
Cecilia Bonnin -del 13 al 17/7/26.
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER):
Cecilia Bonnin y María Laura Morilla -del 6 al 17/7/26.