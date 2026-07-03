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Sociedad Justicia

Difunden la lista de autoridades de justicia durante el receso de invierno

La Feria judicial comienza el 6 de julio y se extiende hasta el 17. La atención de urgencias se realiza de 7 a 13 horas con personal y autoridades de turno en cada ciudad entrerriana

3 Jul, 2026, 18:23 PM
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Listado de autoridades en jurisdicción Departamento Gualeguaychú

 

 

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Tobías José Podesta -del 6 al 11/7/26.

Mauricio Daniel Derudi -del 12 al 17/7/26.

 

 

Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:

Eduardo Ernesto Ferreyra -del 6 al 11/7/26.

Vicente Martín Romero -del 12 al 17/7/26.

 

Jueza y juez en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 6 al 11/7/26.

Natalia Lorena Céspedes -del 12 al 17/7/26.

 

Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Martina Cedrés -del 6 al 12/7/26.

Jorge Gutiérrez – del 13 al 17/7/26.

Carolina Costa -del 6 al 12/7/26.

Facundo Álvarez -del 6 al 12/7/26.

Fernando Ochoa -del 12 al 17/7/26.

Alejandra Montiel -del 13 al 17/7/26.

 

 

Defensorías Públicas:

-en materia Penal:

Pablo Ledesma -del 6 al 17/7/26.

 

-en materia Civil:

Manuel Russo -del 6 al 17/7/26.

 

-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Gabriela Urrels -del 6 al 12/7/26.

Pablo Ledesma -del 13 al 17/7/26.

 

Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy y Nogoyá:

Federico Martínez -del 6 al 11/7/26.

Ludmila Euler -del 12 al 17/7/26.

 

Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Fernanda Beorda -del 6 al 12/7/26.

Cecilia Bonnin -del 13 al 17/7/26.

 

 

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER):

Cecilia Bonnin y María Laura Morilla -del 6 al 17/7/26.

Temas

Justicia

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