La negociación paritaria con los gremios docentes continuará el miércoles

En el marco de una nueva mesa de negociación paritaria, el gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una propuesta de recomposición salarial del seis por ciento para los trabajadores docentes, a abonarse en dos tramos. Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La propuesta presentada por el Ejecutivo establece un incremento del tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre, ambos de carácter remunerativo y bonificable.

Al término del encuentro, las vocales del Consejo General de Educación (CGE), Carla Dure y Mónica Masetto, destacaron la continuidad del diálogo con las organizaciones sindicales y remarcaron la voluntad del gobierno provincial de sostener el ámbito paritario como espacio para la construcción de acuerdos.

En ese marco, Masetto precisó que la propuesta presentada "es la misma que se realizó para los trabajadores de la administración pública provincial: un tres por ciento en julio y un tres por ciento en septiembre, ambos remunerativos y bonificables".

Asimismo, valoró la continuidad de la negociación y destacó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo. "Agradecemos siempre esta instancia de consenso, de diálogo y de apertura para volver a reunirnos, generar este debate y avanzar hacia los acuerdos que buscamos alcanzar", expresó.

La funcionaria indicó que la propuesta fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales y confirmó que las partes volverán a reunirse el miércoles a las 18 para continuar con las negociaciones. "Los gremios acercaron sus planteos durante la mesa de hoy y nosotros los llevaremos para su análisis junto al gobierno provincial. En el próximo encuentro veremos a qué consenso podemos llegar, siempre buscando lo mejor para nuestros docentes y en el marco de la realidad económica que atraviesa la provincia", sostuvo.

Finalmente, Masetto reafirmó la voluntad del Ejecutivo de continuar trabajando para alcanzar un acuerdo con las entidades gremiales. "Siempre se buscará la mejor alternativa para llegar a un consenso con todos los gremios que hoy están representados en esta mesa", concluyó.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, oportunidad en la que continuará el análisis de la propuesta salarial.

Prensa Gobierno ER

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