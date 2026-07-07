Caso Orrico: “La Justicia apaña al homicida”, dice la madre de Brian y Lucas

Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los jóvenes que murieron en el siniestro vial provocado por Juan Ruiz Orrico, dijo en RADIO MÁXIMA que “hasta que no lo vea esposado y yendo a un penal, no voy a estar tranquila, ni voy a hacer el duelo en paz. Es una promesa que le hice a mis hijos”-

“La justicia apaña al homicida y vulnera nuestro derecho a la justicia. Si hubiera sido Brian el que se cruzaba de carril, ya hubiera estado en un penal cumpliendo sentencia”, enfatizó.

Lorena agregó que “no le deseo a ninguna mamá tener que cerrar el ataud de su hijo habiendo un responsable. En el juicio él se declaró responsable, pero salió de ahí y siguió apelando, no entiende ni el pedido de perdón que hizo ahí, y la justicia tampoco”.

Dijo asimismo que “la vida nos empuja a sobrevivir porque me sacó mis dos hijos, estamos condenados a no volverlos a ver entrar por la puerta, a no escucharlos decirnos mamá, a no poder abrazarlos. Yo me aferro a sus camisetas, y él sigue apelando para no cumplir cinco años y ocho meses. Con el daño que hizo, la condena es insuficiente. Pero la justicia es asi, no pudimos elevarla con dolo eventual, entonces decimos ¿en serio está apelando? Es increíble que una mamá tenga que pelear con la justicia para que trabaje. Once jueces se excusaron para no tener el caso, alegaban ser amigos de la esposa, que es jueza en Concordia. No lo juzgaban, pero le firmaban los permisos para ir a Escobar a donde tiene a su familia”.

La mujer resaltó además que “hay días en que no podemos levantarnos, no podemos movernos y estamos obligados a seguir peleando. De leyes yo no sabía nada, y me senté con los abogados, con cosas escritas a mano, copio las resoluciones para leerlas, para ver qué se escapa y que no. No le deseo esto a ninguna mamá, ni al propio homicida de mis hijos”.

“Mis pilares son mis nietos, Lucas dejó un niño de ocho años, que no convivía con su mamá. Él estaba abrazado a un poste de luz, diciendo que su papá tenía que llevarlo, no su mamá, ¿cómo le explicábamos eso a su hijo?. Brian dejó tres chicos, uno de doce años, dejó de jugar al futbol, problemas en la escuela.. plena adolescencia y un bebe de dos años. El silencio nos perfora los huesos, les prometimos que quien los hizo iba a pagar, y eso nos mantiene en pie”, manifestó.

Los hechos

Juan Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado tras causar un choque frontal el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, donde fallecieron cuatro jóvenes trabajadores. Conducía con 1,59 g/l de alcohol en sangre.

El trágico siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 123 de la Ruta entre las localidades de Caseros y Herrera (departamento Uruguay). En el accidente perdieron la vida Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes viajaban en un Chevrolet Corsa e impactaron contra el vehículo oficial que conducía Orrico.

Recientemente, la Cámara de Casación confirmó esta pena, pero aún no está firme.El exfuncionario provincial se encuentra actualmente a la espera de que se resuelvan posibles apelaciones, puntualmente ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Hasta que la sentencia quede firme, la ejecución de la pena de prisión no se hará efectiva en una cárcel. El fallo dictado por el juez Darío Crespo también contempla una inhabilitación especial de 9 años para conducir vehículos con motor.