Liberaron 60 jilgueros recuperados del tráfico ilegal

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto a la Policía de Entre Ríos llevó a cabo la liberación de 60 ejemplares de jilgueros que habían sido secuestrados en un operativo contra el tráfico ilegal de fauna.

La actividad contó con la participación de la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Pedro Campodónico, con el objetivo de promover la preservación de las especies autóctonas y la concientización ambiental.

El hecho que dio origen a esta acción ambiental comenzó en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, ubicado sobre la ruta nacional 14. En dicho punto, el personal policial interceptó una camioneta Volkswagen Amarok que intentó evadir el control vehicular y darse a la fuga.

Tras un seguimiento controlado en las inmediaciones y gracias a la rápida intervención de las dependencias policiales del departamento Federación, se logró detener la marcha del rodado. Al realizar la requisa correspondiente, los efectivos constataron el traslado ilegal de 70 aves silvestres (jilgueros) que se encontraban distribuidas en 18 jaulas tramperas, sin ningún tipo de documentación legal ni habilitación para su transporte o tenencia.

Ante este escenario, se dio intervención inmediata a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, que procedió al secuestro formal de los ejemplares por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, labrándose las actas pertinentes a los infractores.

Luego de recibir la atención y los controles necesarios para evaluar su estado de salud, 60 jilgueros fueron considerados aptos para regresar a su hábitat natural. En el marco de los ejes de gestión que vinculan la seguridad ambiental con la inserción comunitaria, la liberación se llevó adelante en una jornada compartida con estudiantes y docentes, reforzando el compromiso de la provincia con el cuidado y el respeto por la fauna nativa.