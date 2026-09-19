Entre Ríos participa de la agenda nacional para el desarrollo de la producción orgánica

El encuentro se realizó de manera virtual, conformado por un grupo de 14 provincias. Contó con la participación de representantes de organismos nacionales, provincias, instituciones técnicas, universidades y entidades del sector privado.

Durante la jornada se realizó el seguimiento de la agenda de trabajo 2026 del Plan Estratégico Argentina Orgánica 2030; con especial atención en acciones vinculadas al fortalecimiento institucional, la actualización normativa, la promoción y comunicación, el desarrollo territorial, la innovación y la inserción comercial de la producción orgánica.

Entre los temas abordados se analizó el estado de las negociaciones de equivalencia con la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Japón. Asimismo, continúa el trabajo para incorporar la certificación grupal a la normativa orgánica argentina, una herramienta orientada a facilitar el acceso de grupos de productores al sistema de certificación.

Otro de los ejes fue el trabajo desarrollado en el ámbito de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), donde se analizan mecanismos de armonización o convergencia normativa entre los países de América Latina. El relevamiento realizado en 15 países identificó como principales oportunidades la facilitación del comercio y el acceso a mercados, una mayor capacidad de negociación internacional y la simplificación de cargas, contemplando también las diferencias normativas e institucionales existentes.

Por otra parte, se repasaron las actividades previstas para la Semana de la Producción Orgánica, que se desarrollará en diciembre e incluirá la próxima reunión de la Comisión Asesora, la entrega de los Premios Argentina Orgánica 2026 y una ronda de negocios nacional.