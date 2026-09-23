Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos y UniónBat en Diputados: “Hablamos de gente que no está comiendo”

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una reunión informativa bajo la temática “Situación económica y laboral: panorama federal”, con la conducción de la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria).

Durante el encuentro, trabajadores despedidos, dirigentes gremiales y empresarios de diversos rubros productivos trazaron un crítico diagnóstico sobre la coyuntura fabril y el empleo en distintas provincias.

En este marco, la provincia de Entre Ríos tuvo un rol protagónico a través de los testimonios de Walter Barbará, operario despedido de la planta de Granja Tres Arroyos (GTA) de Concepción del Uruguay, y de Claudio Gómez, trabajador cesanteado de la firma UniónBat en la ciudad de Gualeguaychú.

“Nos dejaron sin nada”

A su turno, Barbará describió la difícil situación que vive Concepción. “La empresa decidió cerrar sus puertas en mayo y, desde esa fecha hasta hoy no cobramos nada. La nuestra es una ciudad pequeña, de 82.000 habitantes, y somos 950 personas de las cuales solamente 480 tenemos la certeza de que estamos despedidos, pero igualmente no cobramos absolutamente nada”.

Sobre lo que atraviesan las familias describió: “Hay compañeros que se tuvieron que separar con la pareja, no porque no se quisieran, sino porque no pueden sostenerse y cada uno se volvió a la casa de los padres para no llevar toda la carga en un solo hogar”.

Asimismo, Barbará recordó que un compañero despedido se descompensó y falleció de un infarto mientras cocinaba en el suelo con leña porque ya no tenía gas y estaba tapado en deudas.

Luego el trabajador cargó contra Joaquín De Grazia, dueño de GTA: “Este señor lo único que está haciendo es cargarnos a los trabajadores con la crisis de la empresa. Todo lo que tiene lo tiene gracias a la gente y nos dejó sin nada, es una situación muy desesperante”.

En ese sentido describió la situación por la vienen padeciendo desde el año pasado: “Por no perder el trabajo fuimos aceptando que nos redujeran el sueldo, cobrarlo en cinco cuotas, no trabajando los viernes, luego nos pidieron los lunes. A lo último vinieron con que no podían pagar en 5 cuotas, que iban a pagar en 10”, relató.

Finalmente, el trabajador señaló que el colapso de Granja Tres Arroyos arrastra a toda la ciudad y ya hay 90 comercios que cerraron sus puertas, informó Página Gremial.

Emergencia social, laboral y productiva

A estas voces se sumó el dramático relato de Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, Buenos Aires.

“La situación es alarmante, no solamente en cuanto al trabajo, debido al cierre de Granja con despidos injustificados, sino que además estamos hablando de gente que no está comiendo”, afirmó, remarcando que se trata de una “emergencia social, laboral y productiva”.

El testimonio se completó con trabajadores de avícola Wade S.A.; Brío, Textil Emilio Alal, Fábrica de caucho Pampa Argentina, Dass calzado, de Eldorado, KTM motos, Campana, y Porcelanatos Ilva.

El diputado nacional Sergio Palazzo (UxP) anunció que presentará un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector agroindustrial avícola por el término de un año. Además cuestionó la inacción de la Secretaría de Trabajo y señaló que la patronal actúa con respaldo de la reciente reforma laboral. (APFDigital)