Proponen regular las cobranzas extrajudiciales para evitar el hostigamiento a deudores

El objetivo es establecer límites y evitar prácticas de hostigamiento hacia las personas endeudadas y su entorno.

“Como el modelo económico de Milei no genera crecimiento y los salarios e ingresos están destruidos, y encima aumenta el desempleo, las familias argentinas se endeudan cada vez más. Esta situación crítica aumenta las prácticas nocivas de parte de los gestores de cobro de deudas. Por eso, con nuestro proyecto buscamos evitar y sancionar prácticas de hostigamiento abusivas y establecer pautas claras para las gestiones de cobranza, compatibilizando el legítimo derecho de los acreedores a cobrar sus créditos con la protección de los consumidores y de terceros que pudieran verse afectados”, expresó Rossi.

La iniciativa propone establecer pautas claras para las gestiones de cobranza extrajudicial e imponer sanciones cuando corresponda, tanto a los agentes de cobranza como a los propios acreedores.

Entre otros puntos, busca impedir que, con el objetivo de cobrar una deuda, se intimide, engañe o ejerza presión sobre la persona deudora o sobre integrantes de su entorno. También plantea limitar la frecuencia de los contactos y evitar comunicaciones en horarios inadecuados.

A su vez, el proyecto establece que, al momento de comunicarse con el deudor, el gestor deberá informar su identidad y la del acreedor —en caso de tratarse de personas distintas—, precisar el origen y tipo de deuda que reclama, el monto adeudado, desde qué fecha se encuentra pendiente y cuáles son los medios de pago disponibles.

Otro de los puntos centrales es impedir que las empresas o gestores recurran a familiares, vecinos, compañeros de trabajo, empleadores u otros terceros ajenos a la deuda como mecanismo de presión para obtener el pago.

La problemática del endeudamiento también alcanza a Entre Ríos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos a julio de 2026, en la provincia se registraron 154.465 personas con deudas en situación de mora. A nivel nacional, la cifra alcanzó a 5.935.719 personas.

En Entre Ríos, el índice de morosidad del sistema crediticio se ubicó en el 13%, por debajo del 15,7% registrado a nivel nacional.

“No puede ser que tener una deuda justifique prácticas de hostigamiento y presión que generen temor y malestar; que varias veces por día y a cualquier hora te contacten a vos o a tu familia, tu jefe, tus vecinos o tus hijos, molestando a todo tu entorno. La gente quiere pagar, pero no puede, y eso también afecta la salud mental de millones de personas”, agregó Rossi. (APFDigital)