Una hernia ¿puede sacar a un interno de la cárcel?

Una persona privada de su libertad puede enfermarse, necesitar una cirugía y requerir cuidados especiales. Pero cuando se trata de alguien que cumple una condena, una afección médica puede abrir una discusión sobre las condiciones en las que debe continuar cumpliendo la pena.

Una hernia, por sí sola, no determina que un interno deba abandonar la cárcel y cumplir la condena en su domicilio.

Lo que deberá evaluarse es la gravedad de la afección, el tratamiento indicado y las condiciones necesarias para su recuperación.

Una operación no significa domiciliaria

Si un interno necesita una intervención quirúrgica, el Servicio Penitenciario debe garantizar la atención médica correspondiente.

Según la complejidad del procedimiento, podrá ser trasladado a un hospital o centro especializado. Después de la operación, los profesionales deberán determinar qué cuidados necesita y cuánto tiempo demandará la recuperación.

No es lo mismo una intervención ambulatoria que una cirugía que requiera reposo prolongado, controles permanentes, rehabilitación o cuidados que no puedan garantizarse dentro de una unidad penal.

Por eso, deben diferenciarse dos cuestiones:

La operación es una decisión médica; la prisión domiciliaria es una decisión judicial.

¿Cuándo puede analizarse la domiciliaria?

La Ley 24.660 contempla determinados supuestos en los que puede disponerse prisión domiciliaria por razones vinculadas con la salud.

La cuestión central será determinar si la enfermedad y su tratamiento resultan compatibles con la permanencia en prisión.

Para ello serán fundamentales los informes médicos y penitenciarios.

No alcanza con acreditar la existencia de una enfermedad o la necesidad de una cirugía. También debe establecerse si el establecimiento puede brindar el tratamiento y las condiciones de recuperación necesarias.

¿Qué deberán determinar los informes?

Ante un eventual pedido de prisión domiciliaria por razones de salud, deberán analizarse aspectos concretos:

· cuál es el diagnóstico;

· qué tratamiento requiere;

· si la cirugía es necesaria;

· dónde se realizará;

· cuánto tiempo demandará la recuperación;

· qué cuidados posteriores serán necesarios;

· si esos cuidados pueden brindarse dentro de la unidad;

· y si la permanencia en prisión resulta incompatible con el tratamiento.

La situación médica debe estar acreditada y su relación con el régimen de detención debe ser evaluada objetivamente.

Igualdad ante la Ley

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recibir atención médica adecuada.

Ese derecho debe garantizarse sin importar quién sea el interno, qué cargo haya ocupado o cuál sea su situación económica.

Pero garantizar atención médica tampoco significa otorgar privilegios.

La misma regla debe aplicarse a todas las personas que se encuentren bajo custodia del Estado.

La enfermedad no puede convertirse en un privilegio, pero tampoco puede transformarse en un castigo adicional.

¿Quién decide?

Los médicos determinan el diagnóstico y las necesidades de tratamiento.

El Servicio Penitenciario debe informar si puede garantizar esas condiciones dentro del establecimiento.

La defensa puede solicitar una modalidad alternativa de cumplimiento.

Y será el juez de ejecución quien deberá valorar toda esa información y resolver conforme a la ley y a las pruebas incorporadas al expediente.

Una cirugía, por lo tanto, no debería convertirse automáticamente en el camino hacia una domiciliaria.

Pero tampoco debería descartarse esa posibilidad si los informes médicos demuestran que la permanencia en prisión resulta incompatible con el estado de salud.

La pregunta central

Todo termina concentrándose en una sola cuestión:

¿Puede el Estado garantizar dentro de la cárcel el tratamiento, la atención y la recuperación que esa persona necesita?

Si puede hacerlo, la condena continúa cumpliéndose bajo el régimen correspondiente.

Si no puede, la Justicia deberá analizar qué alternativa contempla la legislación.

La enfermedad la determinan los médicos.

Las condiciones de detención las informa el sistema penitenciario.

Y la prisión domiciliaria, cuando corresponde analizarla, la decide la Justicia.

No debe haber privilegios ni abandono. Debe haber diagnóstico, informes, controles y una decisión judicial fundada.

Porque la salud de una persona privada de su libertad también forma parte de la responsabilidad que el Estado asume cuando la mantiene bajo su custodia.

La ley debe ser la misma para todos.

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