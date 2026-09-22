Denuncian que el INTA busca despedir a una investigadora por estudiar los efectos de los agroquímicos en el campo

Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y científica del organismo, coordinó la investigación internacional SPRINT en 2023, financiada por la Unión Europea, en la que detectó presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales en Argentina, pero el organismo le prohibió difundir los resultados. Ahora, le abrieron un sumario. La denuncia del gremio APINTA.

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) difundió un comunicado en el que expresó “preocupación” por la situación de la investigadora del organismo, Virginia Aparicio, científica de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce, y denunció que atraviesa una situación de “persecución, censura y silenciamiento” dentro del organismo.

Aparicio fue coordinadora en Argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por el Banco Mundial (BM), que en 2023 le permitió estudiar la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales en Argentina y que formó parte de un trabajo de alcance internacional.

En ese momento, cuando intentó divulgar los resultados, a fines de 2023, el director nacional del organismo le escribió un correo electrónico en el que explícitamente le prohibió hacerlo como investigadora del INTA.

Pues bien, a pesar del tiempo transcurrido, y de las disculpas ofrecidas por el INTA, el asedio y la censura no sé habrían reducido, sino más bien se incrementaron.

Es que Aparicio fue sumariada por llevar a analizar al exterior las muestras tomadas en la investigación porque en el organismo no lo realizan.

Persecución en el INTA

Desde APINTA señalaron que la presentación pública de los resultados fue suspendida en 2023 y que posteriormente el INTA decidió finalizar la participación argentina en el proyecto.

“La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional”, sostuvo la organización gremial, que planteó que los investigadores deben poder desarrollar sus trabajos, comunicar sus resultados y aportar conocimiento a la sociedad.

En otra pieza difundido bajo el título “Basta de persecución en el INTA”, APINTA volvió a referirse a Aparicio y sostuvo que los resultados del proyecto SPRINT fueron adversos en relación con la salud pública, particularmente para el sector productivo.

Defensa a Virginia Aparicio

El gremio cuestionó así la situación de la investigadora y reclamó garantías para el desarrollo de la actividad científica dentro del organismo.

“No hay desarrollo productivo sin ciencia. No hay ciencia sin libertad para investigar”, expresó APINTA, que además advirtió sobre la importancia de contar con un INTA que pueda producir y comunicar conocimiento.

“Desde APINTA levantamos la voz en defensa de la ciencia y de quienes investigan en el INTA”, apuntaron.

El proyecto internacional SPRINT permitió estudiar la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales en Argentina, como parte de una investigación internacional. Sin embargo, la presentación pública de resultados fue suspendida en 2023 y posteriormente el INTA decidió finalizar la participación argentina en el proyecto.

“Desde APINTA defendemos el derecho de las y los investigadores a desarrollar su trabajo, comunicar sus resultados y aportar conocimiento a la sociedad”, señalaron.

Fuente: Infogremiales.