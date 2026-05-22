Con identificaciones y secuestros, finalizó el Operativo Blindaje en Entre Ríos

Con el fin de continuar profundizando las acciones estratégicas en el territorio y llevar tranquilidad a los ciudadanos, se consolidó un operativo sin precedentes, que involucró a más de 1.600 funcionarios. El mismo dio como resultado la identificación de personas, la sustracción de elementos investigativos y el decomiso de celulares en la Unidad Penal N°1, donde se realizó una importante requisa.

"Lo importante de este operativo, más allá de la ejecución simultáneas en toda la provincia y en el Servicio Penitenciario, es que nos permitió poner en evidencia el avance de conectividad y tecnología que adquirió nuestra fuerza en estos dos años", remarcó el ministro Roncaglia.

En este sentido, el jefe de Policía, Claudio González, sumó: "Cuando empezamos la gestión había dependencias que no tenían acceso a internet, que tenían equipamientos antiguos que solo permitían recibir mensajes y no tenían equipamientos. Hoy podemos decir que la mayoría de las dependencias tienen acceso a conectividad y que hemos mejorado la calidad laboral y de servicio para nuestro personal".

Otra acción destacada del operativo de Blindaje fue la exhaustiva requisa rutinaria que se llevó adelante en la Unidad Penal N°1 Servicio de Paraná. La misma dio como resultado el secuestro de teléfonos celulares de alta gama, botellas y baldes que contenían bebidas alcohólicas de fermentación casera.

Vale señalar que este tipo de operativos se realizan cotidianamente en la provincia, lo que ha llevado a que este año ya se hayan desarrollado más de 400 procedimientos con importantes secuestros de estupefacientes, detenciones e incautaciones.

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