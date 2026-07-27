Feria de la Educación: en Entre Ríos participan más de 1.200 proyectos

El Consejo General de Educación (CGE) avanza con las distintas instancias de la Feria de Educación 2026. Tras el cierre de la inscripción, más de 1.200 proyectos elaborados por docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades continúan el proceso de evaluación rumbo a la instancia regional.

Más de 1.200 proyectos participan de la Feria de Educación 2026 en Entre Ríos

Desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE destacaron que las iniciativas reflejan el trabajo conjunto de docentes y estudiantes en propuestas que promueven la investigación, la innovación y el aprendizaje.

Desde la primera semana de julio, los proyectos confirmados transitan un proceso de valoración organizado en dos etapas. En la primera, los equipos técnico-pedagógicos de todos los niveles y modalidades del CGE realizan la lectura y selección de las propuestas que representarán a cada departamento en la instancia regional, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos.

Cabe destacar que los proyectos continúan desarrollándose en las aulas y que cada uno de los aportes realizados en las distintas instancias de participación constituye un insumo para potenciar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

En paralelo, docentes evaluadores que participan de la capacitación virtual Evaluación Formativa en Feria de Educación llevan adelante la lectura y devolución cualitativa de los proyectos asignados. Este proceso permite brindar retroalimentaciones escritas acordes al nivel, la modalidad y las características de cada propuesta.

Mientras avanza la evaluación, las instituciones educativas desarrollan la instancia escolar mediante la exhibición y socialización de los proyectos ante la comunidad educativa. De acuerdo con el calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686 del CGE, estos espacios permiten compartir el trabajo realizado y enriquecerlo con los aportes de familias, docentes, directivos y autoridades, fortaleciendo así cada proyecto para continuar con la proyección prevista.

La próxima etapa será la instancia regional, que se desarrollará en agosto y reunirá a los proyectos seleccionados de toda la provincia, donde cada departamento podrá estar representado por hasta cinco propuestas, procurando la participación de los distintos niveles, modalidades y ejes Steam.

Prensa Gobierno ER

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