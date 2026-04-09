Crearán una comisión para investigar la deuda pública de Entre Ríos

El legislador explicó que la propuesta fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. Ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasará a Senadores.

Sarubi destacó además, el trabajo con sus pares de líneas opositoras. “Hicieron aportes que son muy buenos y que hicieron que tengamos una mejor ley, enriquecieron el debate y el texto legal. Eso es para destacarlo. Hoy tenemos una mejor ley”, expresó.

El diputado indicó que la propuesta busca analizar la deuda pública desde una mirada revisionista, e histórica, que permita ser consultada por diferentes gestiones.

“Se propuso que sea desde 1991, abarca a todos los gobiernos, pero estamos hablando de casi treinta años de análisis, es un periodo muy importante”, dijo Sarubi, y agregó que no se busca remarcar responsabilidades, sino detallar en un análisis técnico, la evolución histórica de la deuda para obtener parámetros específicos. Se espera que constituyan herramientas para el desarrollo de futuras políticas.

La comisión de análisis estará conformada por nueve miembros, tres corresponderán al poder ejecutivo, cuatro del poder legislativo, entre estos últimos, dos pertenecerán a diputados y dos a senadores, y finalmente dos miembros de instituciones intermedias, la Universidad Nacional de Entre Ríos y del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.