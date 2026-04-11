Entre Ríos releva campings, glampings y parques de motorhome para potenciar el turismo de naturaleza

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) lleva adelante una consultoría técnica orientada a mejorar y posicionar los servicios en campings, glampings y parques de motorhome, en el marco de una estrategia que busca fortalecer el turismo de naturaleza como producto prioritario.

La iniciativa, denominada "Diagnóstico y bases técnicas para el fortalecimiento de los servicios de alojamiento camping y glamping en contextos de turismo de naturaleza en Entre Ríos", cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el impulso de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

El trabajo está a cargo de los especialistas Gonzalo Robredo, consultor en turismo de naturaleza y glamping, y Alina González, experta en promoción de destinos y estrategia turística, quienes desarrollan un relevamiento en territorio con visitas a establecimientos, entrevistas a prestadores y análisis de las condiciones reales de funcionamiento.

El diagnóstico in situ comenzó en marzo en la costa del Paraná, con un recorrido que incluyó el Parque Nacional Pre Delta, Diamante, Valle María, Las Cuevas, Rincón del Doll, Victoria y Nogoyá, donde se relevaron propuestas vinculadas al alojamiento en contacto con la naturaleza.

En la última semana, el equipo avanzó sobre la costa del río Uruguay, iniciando en el Parque Nacional El Palmar y continuando por Colón, Pueblo Liebig, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, ampliando el alcance del estudio con nuevas experiencias y realidades.

El relevamiento pone el foco en aspectos concretos como la calidad de los servicios, la infraestructura disponible, la accesibilidad, la incorporación de criterios de sostenibilidad y la adaptación a nuevas demandas.

Los resultados permitirán definir lineamientos y acciones para acompañar a los prestadores en la mejora de sus servicios y potenciar el posicionamiento de Entre Ríos en el segmento, a partir de ventajas estratégicas como su ubicación geográfica, la diversidad de entornos naturales y la cercanía a grandes centros emisores, factores que el estudio identifica como claves para liderar el desarrollo del turismo de naturaleza en el país.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos