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Sociedad CONMOCIÓN

Un hombre buscado desde hace días fue hallado muerto adentro de una pared

Manchas de sangre alrededor habrían despertado la sospecha. La obra en construcción fue intervenida en el sector del subsuelo. Se trataría de un hombre de nacionalidad paraguaya desaparecido hace unos 15 días.

12 Abr, 2026, 18:49 PM
Lugar del hallazgo
Lugar del hallazgo

Desde la Jefatura Departamental de Colón se informó que “en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas en la fecha, desde esta jefatura departamental se coordinó una exhaustiva investigación tendiente a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una propiedad en obra situada en la intersección de Avenida Quirós y calle Moreno, de la ciudad de Colón.

 

El procedimiento contó con la supervisión directa del Subjefe de la Departamental Colón, Comisario Inspector Martín Furlong, que se hizo presente en el lugar junto con los fiscales Dra. Noelia Batto y Dr. Alejandro Perroud.

 

El hallazgo se produjo específicamente en el sector del subsuelo de la edificación. Si bien restan las confirmaciones formales de identidad, los datos preliminares indicarían que se trataría de un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

 

Personal de la División Policía Científica de esta Jefatura Departamental procedió al relevamiento técnico del sitio, efectuando la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación.

 

En relación al avance de la pesquisa, se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de un sujeto en el hecho. No obstante, y en virtud del estado incipiente de la causa, se ha dispuesto no brindar precisiones, para evitar el entorpecimiento de la investigación y resguardar la eficacia de las medidas procesales en curso.

 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ha ordenado el traslado del occiso para la realización de la autopsia médico-legal. Este examen pericial será la pieza determinante para establecer de manera científica la causa fehaciente del deceso y recabar evidencia que permita confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el suceso”.

 

En tanto que desde el sitio 03442.com se especificó que el cuerpo se encontraba cubierto por una pared. “En Colón, el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una pared en una obra en construcción generó conmoción este domingo por la mañana. El caso ocurrió en la zona de Costanera, Quirós y calle Moreno, donde se desplegó un importante operativo tras detectarse indicios que llevaron a revisar la estructura.

 

 

 

Según se pudo reconstruir, la situación salió a la luz cuando en el lugar advirtieron manchas de sangre, lo que motivó la intervención de la Policía. A partir de esa alerta, se dispuso la demolición de una parte del muro, procedimiento que permitió encontrar el cuerpo oculto en el interior”, publicó.

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