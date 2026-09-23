Diputados homenajeó a Julia Calleros y tomó juramento a su reemplazante

La evocación a Calleros Arrecous, quien falleció el pasado 8 de septiembre tras padecer un problema de salud, comenzó con la proyección de un video que repasó su trayectoria política y su labor legislativa. Estuvieron presentes sus hijas, Patricia y Verónica Bardier, quienes recibieron de manos de las autoridades de la Cámara y de los titulares de los bloques políticos una placa conmemorativa en reconocimiento al paso de su madre por la Legislatura.

Durante los discursos, el presidente Hein, recordó a Calleros como “una persona extraordinaria” que hizo valer su banca “con el equilibrio justo de las cosas”. Destacó su capacidad para reconocer aciertos y errores, su “mirada transparente” y su lucha por sus convicciones. En el recinto hubo coincidencias en reconocer su trayectoria como legisladora, su calidad humana y su compromiso con las ideas vinculadas a la ruralidad.

La diputada Vilma Vázquez la recordó como “la legisladora de las familias rurales” y rescató su legado de que “vale la pena hacer las cosas bien mientras tengamos tiempo”. La legisladora Liliana Salinas rememoró los últimos días compartidos, la diputada María Elena Romero ponderó su compromiso y solidaridad, el diputado Roque Fleitas expresó gratitud hacia una dirigente generosa, la diputada Lorena Arrozogaray valoró su impronta en Gualeguaychú mientras que el diputado Bruno Sarubi destacó su calidez humana al tiempo que llamó a comprender la fragilidad de la vida.

Una vez cumplida la instancia de homenaje, se dio paso a un cuarto intermedio, luego del cual prestó juramento como diputada provincial Verónica Edith González, quien sucede en la banca a Calleros Arrecous. La incorporación había sido comunicada formalmente por el Tribunal Electoral de Entre Ríos. González comunicó su incorporación al bloque La Libertad Entre Ríos, presidido por el diputado Carlos Damasco.

Fuente: APF

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