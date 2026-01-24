Entre Ríos presente en la feria líder de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Situado en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, este encuentro anual se ha consolidado como una de las ferias más relevantes a nivel global y un punto de encuentro estratégico para empresas del sector que buscan expandir su comercialización no solo en los mercados de Medio Oriente y África, sino también a escala internacional.

En este sentido, Gulfood 2026 se posiciona como una plataforma clave de negocios y una de las principales puertas de acceso al mercado del Golfo Pérsico. Asimismo, la ubicación estratégica de Dubái como hub logístico y comercial, con conexiones directas hacia Asia, África y Europa, amplía significativamente el alcance regional y global de la feria. Argentina contará con un pabellón nacional de más de 1.100 m², distribuido en los sectores Pulses & Grains y World Food en Dubai Expo City, y en los sectores Beverages, Lácteos y Startups en el Dubai World Trade Centre.

Entre Ríos estará representada por las siguientes empresas: Entrenuts, La Sibila, Granja Tres Arroyos, Las Camelias, Calisa/Grupo Motta, Noelma, Fepasa, Soychú y Frigorífico Alberdi. Durante la feria, las mismas desarrollarán una nutrida agenda de reuniones comerciales y participarán en diversas instancias de networking y capacitación; orientadas a profundizar el conocimiento sobre las potencialidades del mercado árabe para el sector de alimentos y bebidas, así como a generar nuevas oportunidades de negocios e inserción internacional.

En esta nueva edición, el evento se expandirá a Dubai Expo City, donde se reunirán los principales actores de los ecosistemas alimentarios globales, incorporando sectores estratégicos como retail, agrotecnología, logística, inteligencia artificial, startups e innovación digital; con el objetivo de potenciar oportunidades a lo largo de toda la cadena de suministro. En paralelo, el Dubai World Trade Centre continuará siendo el epicentro de las grandes marcas de alimentos y bebidas, con una destacada presencia de los sectores lácteo, cárnico, avícola, de mariscos, bebidas, grasas y aceites; conformando un entorno dinámico que combina escala, innovación e influencia en el comercio global.

Exportaciones entrerrianas hacia Emiratos Árabes Unidos

En 2024, Emiratos Árabes Unidos se posicionó como un destino relevante para las exportaciones de Entre Ríos. Las exportaciones entrerrianas hacia ese mercado alcanzaron un valor de USD FOB 6.781.565, con un volumen total de 11.917,83 toneladas; representando el 0,48 por ciento del total exportado por la provincia, cuyo valor global ascendió a USD FOB 1.423.422.799.

Del total exportado a este destino, el 68,55 por ciento correspondió a productos del sector agroindustrial, el 31,18 por ciento al sector primario y el 0,27 por ciento a productos industriales. Entre los principales productos exportados se destacaron carne de ave, lácteos, maíz, hortalizas y legumbres sin elaborar y carne bovina; evidenciando el fuerte peso de la cadena agroindustrial entrerriana en este mercado.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas Alimentos FERIA INDUSTRIA PROVINCIA