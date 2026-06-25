En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

Este desarrollo, realizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, es pionero en el país y marca un hito tecnológico y se proyecta como modelo de referencia para la estandarización de futuros procesos, abriendo camino hacia una justicia más accesible, confiable y moderna.

La automatización de los procesos sucesorios sin testamento —en la etapa de gestión de declaratoria de herederos— regirá en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia. Así lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), a través del acuerdo 16/26.

El objetivo central del proyecto es aprovechar la tecnología para brindar mayor celeridad y previsibilidad. En la actualidad el tiempo promedio entre la primera presentación de una sucesión sin testamento y la declaratoria de herederos ronda actualmente un año y seis meses, aunque varía según el juzgado y el caso. Lo que se busca con el nuevo sistema es que, si el trámite se inicia en forma completa y se cumplen regularmente las disposiciones de la autoapertura, pueda obtenerse una declaratoria en un plazo estimado de 45 a 60 días.

A partir del primer día de agosto, todos los procesos sucesorios sin testamentar deberán iniciarse mediante el formulario disponible en la mesa virtual, que reemplaza la tradicional presentación o demanda sucesoria. Asimismo, se elimina la utilización de la “foja 0”: las MUI o Superintendencias recibirán el formulario a través de SIRIRI, realizarán el sorteo y lo asignarán al juzgado correspondiente. La tasa de justicia será generada automáticamente por el sistema al completar el formulario.

Acerca del sistema automatizado para sucesiones sin testamento

El proyecto se inició en 2023 impulsado por la Sala Civil del STJ, con la conformación de una comisión de trabajo destinada a estudiar y elaborar la propuesta de automatización del proceso sucesorio. Tras un período de diseño, construcción de consensos y elaboración técnica, en noviembre de 2025 se decidió dar comienzo a la prueba piloto.

Luego de más de seis meses de implementación, testeo y ajustes, el sistema demostró su eficacia en los juzgados civiles participantes, razón por la cual se resolvió su implementación definitiva en toda la jurisdicción.

Información y capacitación para su uso

Toda la información sobre el uso del sistema se encuentra disponible en las capacitaciones dictadas por el Instituto Alberdi. La primera cohorte, destinada a empleadas/os judiciales y profesionales de la abogacía, ya está en curso con gran adhesión: 304 empleados/as judiciales y 525 profesionales inscriptos. Esta formación busca garantizar una adecuada introducción al nuevo modelo que comenzará a regir en agosto. Además, se habilitará la inscripción a una segunda cohorte a partir del 29 de junio.

El sistema fue concebido para ser sencillo y de uso intuitivo. Integra funcionalidades que acompañan al usuario en cada etapa, unifica los criterios de tramitación y solicita únicamente la información estrictamente necesaria para llevar adelante el proceso sucesorio en curso.

25 de junio de 2026

SIC STJER