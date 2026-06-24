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Sociedad PARO DOCENTE

Desde el gobierno aseguran que más del 73 por ciento de los docentes no adhirió al paro

En el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes para este miércoles, el gobierno provincial constató que la asistencia del personal en los establecimientos educativos se ubicó en un 73,5 por ciento.

24 Jun, 2026, 17:56 PM
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Un monitoreo exhaustivo realizado por el gobierno provincial constató que la asistencia del personal docente en los establecimientos educativos de la provincia se ubicó en un 73,5 por ciento este miércoles, en el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes.

 

Los datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE) reflejan que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida, con un cumplimiento de tareas que se consolidó desde las primeras horas de la mañana.

 

Este nivel de concurrencia garantizó la regularidad del ciclo lectivo y el resguardo de las trayectorias escolares en las diversas localidades entrerrianas. Autoridades del sector educativo ponderaron el compromiso de los profesionales que optaron por concurrir a las aulas.

 

Su determinación permitió sostener las escuelas en funcionamiento, priorizando el interés superior de los estudiantes y el derecho fundamental a recibir educación.

 

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