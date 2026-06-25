Fuerte impulso a la implementación de la Ficha Limpia en Entre Ríos

Con duros cuestionamientos a la dirigencia política, Marra anunció en RADIO MÁXIMA que también participará de una reunión con la vicegobernadora y el secretario de la gobernación, donde junto a los integrantes de la ONG Entre Ríos sin corrupción, se entregará la firma de entrerrianos que piden la implementación de Ficha Limpia en la provincia.

“Vamos a entregar la firma de todos estos argentinos que están en cada rincón del país, pidiendo que nuestros políticos entiendan que ejercer un cargo público no implica priorizar sus intereses personales para comprarse propiedades para viajar en aviones privados, a costa del dinero de los argentinos que estamos haciendo un sacrificio enorme para que este país despegue, que si están en un cargo es para lograr el bienestar general, no el personal, todo eso es Ficha Limpia. La sociedad quiere políticos honestos”, remarcó Marra, y agregó que el proyecto de ética pública, busca poner en plano de igualdad a todos los habitantes que aspiran a ocupar una función pública.

“Al que quiere ingresar al poder judicial, o al personal legislativo, se le exigen condiciones muy estrictas, con procesamientos en muchos casos…y al político, con la responsabilidad que tienen, en cuanto a la administración de los fondos públicos, debería ser aún mayor la exigencia o las verificaciones”, subrayó.

“Detrás de la petición hay casi medio millón de argentinos que peticionan la ficha limpia”, resaltó el impulsor de la iniciativa, y señaló que en distintas provincias la respuesta fue diferente. En este marco resaltó la importancia de “no cansarse” en la búsqueda del objetivo.

“Después de la experiencia en Chubut, en 2020, que logramos la aprobación en poco más de una semana, pensamos que iba a ser muy fácil avanzar en las otras provincias, pero la realidad nos mostró que no es así. Esto que pasa en Entre Ríos no es nuevo, porque en otros casos, a veces se aprobaba por unanimidad en diputados, y después en senado quedaba archivado o frenado, a nivel nacional pasó lo mismo”, explicó Marra.

Marra finalmente, destacó el avance a nivel social sobre el conocimiento de lo que trata el proyecto de Ficha Limpia. “Hace ocho años atrás la sociedad desconocía esto, me quedaré con la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que se podía, ad honorem, y tuvo algunos resultados”, expresó.