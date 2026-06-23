Turismo: Luego de dos meses muy bajos, Entre Ríos apunta a las vacaciones de invierno

El director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, manifestó en RADIO MÁXIMA que, pese a que mayo y junio fueron dos meses bajos, “ponemos todas las pilas para mejorar los números en el receso invernal”.

Bel remarcó cómo se repartirán las semanas en julio, al señalar que “la primera semana es de vacaciones en el Uruguay, luego Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y las dos últimas semanas son vacaciones en CABA y provincia de Buenos Aires”.

“El año pasado el receso invernal fue bueno, así que estamos esperanzados”, subrayó.

Sobre la actual temporada, Bel señaló que “junio siempre es un mes bajo, y el Mundial afecta al turismo nacional. En el último fin de semana largo cayó en todo el país. Mayo y junio del año pasado tuvimos números bajos también. La situación económica lo que primero afecta es el ocio y las familias no pueden viajar”.

Dijo que “las campañas realizadas sirven para mantener una buena performance, aunque no le alcanza al sector privado”.

Cambios en los turistas

Al analizar el comportamiento del turismo en los últimos tiempos, Bel expresó que “los últimos tres, cuatro años, se habían consolidado los fines de semana largos, y desde la pandemia hubo un cambio hacia más estadías y más cortas, pero la problemática económica argentina hace que ese sector que viajaba cuatro o cinco veces, hoy lo hace uno o dos fines de semana. Y por más que tengamos tres fines de semana seguidos como ahora, no fueron buenos”.

Apuntó asimismo que “antes se reservaba mucho tiempo antes, ahora la mayoría de las reservas se dan en 72 horas, porque la gente mira el pronóstico, mira las actividades…”.

Finalmente, sobre la incidencia del Mundial en la actividad turística, Sebastián Bel dijo que “el Mundial no es el furor de antes, los 300 mil que fueron al Mundial de Brasil o los casi 100 mil que fueron a Qatar. El argentino viajando al exterior ha caído y ha mejorado el ingreso de extranjeros a la Argentina. Lo que está costando es activar el turismo interno en mayo y junio”.