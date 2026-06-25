Momentos de pánico en Brazo Largo: una familia se salvó tras incendiarse su vehículo

La tranquilidad de la tarde del miércoles se vio abruptamente interrumpida en el Paraje Arroyo Brazo Largo, cuando un vehículo particular fue devorado por las llamas en cuestión de minutos. El siniestro, que pudo haber tenido un desenlace fatal, movilizó a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia, quienes destacaron la rápida reacción de los involucrados como el factor clave para evitar una tragedia.

El relato de los hechos

El suceso tuvo lugar a las 17:52 horas del miércoles sobre el Camino Vecinal 150, a solo 500 metros de la intersección con la Autopista Nacional 12, en el kilómetro 117 en sentido ascendente. Según la información oficial brindada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el vehículo —un Volkswagen Gol Trend— era conducido por una mujer de 34 años, quien se desplazaba en compañía de tres menores de edad.

De acuerdo con el testimonio brindado por la conductora a las autoridades presentes, el calvario comenzó apenas unos instantes después de haber puesto en marcha el automóvil al salir de su domicilio, ubicado en la misma vera del camino vecinal. El motor

se detuvo de manera intempestiva y, al intentar darle arranque nuevamente, se produjo una explosión en la parte frontal del vehículo. En cuestión de segundos, el fuego se propagó con una voracidad alarmante, envolviendo la totalidad de la unidad.

Una huida a tiempo

La situación fue crítica, pero la serenidad de la conductora y el auxilio inmediato de los vecinos del sector fueron determinantes. Ante la rápida propagación de las llamas, se priorizó la evacuación de los tres menores que viajaban en el rodado. Gracias a la celeridad con la que se actuó, los cuatro ocupantes lograron descender y ponerse a resguardo a una distancia segura antes de que el fuego se volviera incontrolable, evitando así cualquier tipo de lesión física.

"Gracias a la rápida intervención de vecinos y de la propia conductora, se logró descender a los menores y alejarlos del vehículo, evitando cualquier tipo de lesión", señalaron fuentes oficiales tras el operativo.

La intervención de los servicios de emergencia

Al recibir la alerta, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas se desplazó de inmediato al lugar a bordo del Móvil N.o 10. Al arribar a la escena, los voluntarios se encontraron con un incendio generalizado que consumía la estructura del Volkswagen.

El personal especializado procedió de inmediato a realizar las tareas de extinción mediante el uso de una línea de agua, logrando sofocar el foco ígneo y realizando posteriormente las tareas de enfriamiento de la estructura para asegurar que el riesgo estuviera completamente erradicado. Durante el operativo, que contó con el apoyo fundamental de la Policía Caminera de Brazo Largo, se mantuvo el perímetro bajo control.

La dotación finalizó su labor en el lugar y regresó a su base a las 19:32 horas, tras completar un recorrido total de 45 kilómetros. Pese a la magnitud de los daños materiales, que fueron totales para el vehículo, el saldo de la jornada fue afortunadamente positivo al confirmarse la integridad física de toda la familia.