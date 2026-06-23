La multinacional Bagó compró Eriochem, laboratorio de medicamentos oncológicos de Entre Ríos

Eriochem cambia de manos. El laboratorio entrerriano fue vendido a Grupo Bagó, una de las compañías de capitales privados más importantes del país en el sector farmacéutico, con más de 90 años de historia.

Según publicó Dos Florines, continuarán operando de igual modo y trazan nuevas proyecciones de crecimiento.

Antonio Bouzada, quien hasta hoy se desempañaba como presidente del laboratorio radicado en Colonia Avellaneda -sede donde hoy emplean a unas 280 personas-, confirmó a Dos Florines que la operación se concretó este lunes 22 de junio. Grupo Bagó adquirió el ciento por ciento del paquete accionario, con sus tres filiales -Argentina, Uruguay y México-.

“La escala en la producción va cobrando suma importancia a nivel global. La industria farmacéutica no es la excepción. Eriochem en manos de un tradicional grupo farmacéutico argentino, como lo es Bagó, va a tener una mejor y más profunda performance en el futuro“, argumentó Bouzada.

El empresario entrerriano, uno de los fundadores de la compañía que opera en el mercado desde el año 2000, aseguró que se trata de una etapa finalizada. “Creo haber cumplido un ciclo en la empresa. Para cobrar mayor expansión y relevancia empresarial, Eriochem necesita del respaldo económico y estructural que Bagó puede darle“, sostuvo.

Al mismo tiempo, el empresario aclaró que la empresa “continúa operando normalmente en todos sus aspectos” y garantizó que se sostienen los puestos de trabajo. Cabe destacar que, por los productos que elabora, se trata de una industria cuyo capital humano es fundamental para el agregado de valor con capacidad y elevados estándares.

De esta manera, la familia Bagó trazará nuevas metas de crecimiento para la firma que tiene su sede central en el kilómetro 452 de la Ruta 12, en jurisdicción de Colonia Avellaneda. Además, cuenta con instalaciones en Canelones -Uruguay- y Colonia San José Insurgentes -en Benito Juárez, México DC-, dada su política de expansión con la mirada puesta en el exterior desde sus orígenes

Sobre Eriochem

Eriochem es una compañía farmacéutica que opera desde 2000, dedicada a la síntesis de ingredientes activos farmacéuticos y elaboración de inyectables líquidos y liofilizados del campo terapéutico de la oncología, según los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Entre sus lemas, se encuentra la integración vertical, la tecnología como herramienta competitiva y la globalización de mercado, con destinos de excelencia como los Estados Unidos.

Fuente: APFDigital