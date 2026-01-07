 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad RÍO URUGUAY

El río Uruguay bajará a partir del fin de semana próximo

Los niveles actuales del río se mantendrán hasta el fin de semana y luego comenzarán a descender de manera gradual.

7 Ene, 2026, 20:07 PM

Según lo informado por el Área Hidrología de Salto Grande, los niveles del río se mantendrán hasta el 11 y 12 de enero aproximadamente, cuando comenzarán a disminuir de forma gradual.

 

El río Uruguay ha experimentado un ascenso los últimos días del año pasado, a causa de lluvias de más de 150 mm en las subcuencas Alta y Media, cantidades que no son habituales en un contexto climático “La Niña” como el que se presenta actualmente.

 

Del 27 de diciembre al 6 de enero, los caudales erogados por la represa de Salto Grande han sido siempre inferiores a los aportes naturales del río, lo que ha contribuido a que los niveles aguas abajo sean menores a los que hubieran sido en condiciones naturales.

 

En las ciudades ubicadas más al sur -como Concepción, Colón y Paysandú- el nivel del río Uruguay también depende en buena medida del nivel del Río de la Plata y del viento sur. Los días pasados, la intensa sudestada ha contribuido significativamente al ascenso del nivel del río Uruguay, afectando inevitablemente las actividades que se desarrollan dentro del cauce del río.

 

La información actualizada y los Comunicados Diarios del Área de Hidrología de SaltoGrande están disponibles a través de los canales oficiales: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande (disponible para descarga gratuita).

RÍO URUGUAY DATOS

