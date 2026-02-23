Por unanimidad, los gremios docentes rechazan la propuesta salarial del gobierno

“El gobierno provincial presentó en audiencia paritaria sumas y montos que no satisfacen las demandas planteadas por el Congreso de AGMER. Rechazamos la propuesta declarándonos en situación de conflicto, amparados en la Ley de Paritarias Docentes”, expresan desde AGMER.

“Ante el rechazo conjunto de las organizaciones sindicales, se espera una nueva convocatoria a la brevedad. SADOP Entre Ríos se mantiene analizando los pasos a seguir junto a los cuerpos orgánicos y delegacionales de toda la provincia”, es el comunicado difundido por los docentes privados. De la mesa paritaria participa también AMET, en representación de los docentes técnicos, que rechazaron la propuesta.

En la audiencia paritaria llevada a cabo en la tarde de este lunes 23 el gobierno provincial presentó la siguiente propuesta:

» Monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables;

» Monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad);

» Incremento de la Ayuda Escolar en un 50%;

» Monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados;

» Volver a dialogar en el mes de mayo.

Temas PARITARIA DOCENTE