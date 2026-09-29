El gobierno oficializó el feriado por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Ejecutivo declaró de interés nacional la visita del pontífice y creó una unidad especial para organizar el operativo. León XIV estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el feriado nacional del lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina y creó una unidad especial destinada a coordinar la organización del operativo.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. El Ejecutivo también declaró de “interés nacional” la visita oficial del pontífice y todas las actividades institucionales, protocolares, pastorales y religiosas vinculadas con su llegada.

León XIV permanecerá en la Argentina durante cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, y tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Los feriados

El decreto establece tres jornadas no laborables vinculadas con la visita.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino.

En tanto, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, había anticipado días atrás el esquema de feriados y había explicado que las jornadas del martes y miércoles serían limitadas a las jurisdicciones directamente involucradas en las actividades del Papa.

Una unidad especial para organizar la visita

El Gobierno creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

El organismo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar y desarrollar la visita papal.

Según el decreto, la unidad tendrá una vigencia de hasta 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.

El cronograma de León XIV en la Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre.

Está previsto que arribe a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego visitará el Monumento General San Martín y participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad.

Lunes 9

El lunes, jornada establecida como feriado nacional, León XIV visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la tarde mantendrá un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

También se reunirá con representantes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas y participará de la celebración de las vísperas junto al episcopado argentino.

La jornada finalizará con una cena con los obispos argentinos.

Martes 10

El martes viajará a Córdoba.

El vuelo está previsto para las 7.30, con arribo a la provincia a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires y, a las 20.15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11

La última jornada comenzará a las 8, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, a las 13.30, se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

El Papa partirá hacia Lima, Perú, a las 14.

Un operativo especial en Buenos Aires

La visita también implicará modificaciones en el tránsito porteño.

El Gobierno de la Ciudad informó que habrá cortes de calles y una zona estéril alrededor del recorrido del Papa, que se extenderá desde el Monumento a los Españoles hasta la avenida Udaondo.

Además, la avenida del Libertador permanecerá cortada durante el lunes 9 y el martes 10, coincidiendo con la misa central y la vigilia con jóvenes.

La visita de León XIV, además de su dimensión religiosa y pastoral, implicará un importante despliegue institucional, de seguridad y de organización durante los cuatro días de permanencia del pontífice en el país.

¿Qué pasará en Entre Ríos?

Una de las dudas que surgió tras el anuncio oficial fue si Entre Ríos deberá adherir al feriado del lunes 9 de noviembre.

La respuesta es que no será necesaria una adhesión provincial, ya que el Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

Esto significa que la medida alcanza también a Entre Ríos, independientemente de que el Gobierno provincial dicte o no una norma específica de adhesión.

La situación es diferente para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre. El decreto nacional estableció esas jornadas como feriados únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, en el primer caso, y para la provincia de Buenos Aires, en el segundo. Por lo tanto, esas medidas no alcanzan a Entre Ríos.

En consecuencia, en Entre Ríos el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que por el momento no existe, en el decreto nacional, ningún feriado especial para la provincia durante el martes 10 o el miércoles 11.