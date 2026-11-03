El documental “Pasó en el delta” se presenta en Paraná, La Plata y Mercedes, Uruguay

PASÓ EN EL DELTA. VUELOS DE LA MUERTE EN ENTRE RÍOS (Tráiler)

El documental Pasó en el Delta, sobre los vuelos de la muerte en el delta entrerriano durante la dictadura, ya confirmó presentaciones en Paraná, La Plata y Mercedes, República Oriental del Uruguay.

Este jueves 5, el documental se presentará en AGMER Paraná.

El jueves 12, se estrenará en La Plata, en el seminario internacional “Políticas de la memoria”, en la Facultad de Periodismo de la UNLP.

El miércoles 18 de noviembre, llegará al cine de Mercedes, República Oriental del Uruguay.

El documental se basa en el libro El lugar perfecto, la investigación del periodista Fabián Magnotta. El trabajo documental fue realizado por el colectivo audiovisual autogestivo Producciones del Sur del Sur, integrado por Sebastián Pittavino, Rosana Carmarán, Juan Menoni y Omar Lagraña.

La presentación de Paraná será la número 23. Ya llegó a Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, San Salvador, Federal, Rosario del Tala, Federación, Rosario, Salto y Montevideo, en universidades, centros comunitarios, escuelas secundarias y sindicatos.