Docentes y no docentes de UNER coinciden en un paro este martes

Docentes del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y nodocentes de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) vuelven a compartir una jornada de paro este martes, en el marco del conflicto nacional por el financiamiento de las universidades públicas, tal como ocurrió el miércoles pasado.

Apuner confirmó su adhesión a la jornada de protesta dispuesta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). El paro será de 24 horas y se cumplirá sin concurrencia a los lugares de trabajo.

La medida coincide con la última jornada del paro semanal que lleva adelante Sitradu en el marco de la convocatoria de la Conadu Histórica, que inició el 28 de octubre y finaliza este martes.

Demandas de los no docentes

Desde Apuner señalaron que la acción forma parte del plan de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y advirtieron que, a un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, su incumplimiento continúa afectando a toda la comunidad universitaria.

Entre los reclamos, el gremio nodocente exige la aplicación efectiva de la ley, salarios dignos, paritarias libres y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades públicas.

El paro de este martes será la segunda de las cuatro jornadas de huelga definidas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea a los trabajadores nodocentes de las universidades públicas del país.

El cronograma de acciones continuará el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, informó Página Gremial.

Profundización del conflicto

La nueva jornada de protesta se inscribe en un plan de lucha que los trabajadores universitarios vienen sosteniendo ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a sus demandas salariales y presupuestarias.

El miércoles pasado también coincidieron en un paro de 24 horas de Apuner y el inicio de una semana de huelga de Sitradu, que se extiende hasta este martes 3 de noviembre.

En aquella oportunidad, la secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre los recortes previstos para las universidades, tanto en materia salarial como en los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio. (APFDigital)