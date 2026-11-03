A Dos Bandas: universidades y organizaciones sociales fortalecen el trabajo territorial en Fray Bentos

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, estudiantes, docentes y personal no docente de ambas universidades participaron de jornadas de trabajo territorial en el barrio Las Canteras de Fray Bentos, dando continuidad al intercambio, formación y construcción colectiva que vienen desarrollando ambas instituciones.

Los y las estudiantes profundizaron un proceso de curricularización de la extensión universitaria, cuyo eje temático es Salud y Ambiente. Esta propuesta busca integrar la formación académica con las prácticas territoriales, generando instancias de aprendizaje que articulen los conocimientos disciplinares con los saberes y las experiencias de las comunidades.

La experiencia se llevó adelante en articulación con instituciones y organizaciones sociales del barrio, entre ellas el Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (CECAP), el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y la Policlínica Las Canteras. Asimismo, se contó con el apoyo de la intendencia de Río Negro, y de la coordinación del Centro de Barrio.

El trabajo en Las Canteras constituyó una oportunidad para conocer las realidades del barrio desde las voces de sus protagonistas, reconocer las redes comunitarias existentes e integrar distintas perspectivas sobre las relaciones entre salud, ambiente y vida cotidiana.

La participación de las instituciones y organizaciones sociales resultó fundamental para el desarrollo de las actividades, poniendo en valor el diálogo de saberes y la construcción colectiva como herramientas para abordar las problemáticas territoriales.

La primera jornada comenzó con un desayuno compartido en CECAP Las Canteras, un programa público e inclusivo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay destinado a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo formal. Su propuesta busca favorecer la inclusión social y la revinculación educativa mediante una formación integral que combina talleres de oficios, expresión artística, tecnologías y desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo.

Durante el encuentro, los y las estudiantes pudieron conocer la institución y compartir actividades lúdicas y recreativas junto a los y las adolescentes que asisten al espacio y sus docentes.

Durante la tarde se realizó una recorrida por el barrio para identificar sus instituciones y organizaciones sociales, conocer su historia y recuperar los relatos de vecinos y referentes sobre los procesos de construcción comunitaria, los logros alcanzados colectivamente y la participación de las distintas instituciones en la vida del barrio. Esta instancia permitió un primer acercamiento a las características del territorio y a las experiencias de organización y participación de su comunidad.

A partir de lo compartido, los y las estudiantes trabajaron en la elaboración de una guía de preguntas que orientó las visitas institucionales previstas para la jornada siguiente.

El viernes estuvo destinado a recorrer y conocer distintas instituciones del barrio: CECAP, la Policlínica y CAIF. A través de entrevistas a sus referentes, los grupos pudieron profundizar en el conocimiento de cada espacio, sus dinámicas de funcionamiento y su vinculación con la comunidad.

Por la tarde, los y las estudiantes elaboraron una síntesis de los encuentros y compartieron sus producciones con el resto del grupo. La puesta en común permitió recuperar y analizar lo observado y escuchado a partir de tres ejes de reflexión: espacio, tiempo y vida cotidiana, favoreciendo una mirada integral sobre el territorio y sus dinámicas sociales.

Cartografiar el territorio, compartir aprendizajes

La última jornada estuvo destinada a la elaboración de una cartografía colectiva del barrio, una instancia que permitió recuperar y representar los conocimientos, experiencias y reflexiones construidos durante los días de trabajo territorial.

La actividad se complementó con una síntesis y evaluación de las jornadas, generando un espacio para compartir aprendizajes, intercambiar miradas y reflexionar sobre la experiencia transitada.

Construir vínculos entre universidades y comunidades

El encuentro en Fray Bentos forma parte de un proceso de cooperación entre la Facultad de Bromatología de la UNER y la UdelaR que se viene desarrollando desde 2023, con el propósito de fortalecer los vínculos entre las comunidades universitarias y los territorios de Gualeguaychú y Fray Bentos.

Las jornadas de trabajo en el barrio Las Canteras dieron continuidad a la experiencia desarrollada previamente en el barrio Los Espinillos de Gualeguaychú, consolidando un espacio de intercambio binacional que promueve el trabajo interdisciplinario, la formación integral y el compromiso de las universidades con las comunidades.